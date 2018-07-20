Türkiye Bankalar Birliği: Cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız

Hüseyin Aydın, bedelli askerlik konusunda yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşmasının beklendiğini belirtti.

Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğin teminatı olan gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."