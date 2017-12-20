Türkiye birikimleriyle büyüyor

Açılış töreninde Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf YALÇIN, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU ve Millî Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ birer konuşma yaptılar.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mahmut KOCAMEŞE, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal ŞAMLIOĞLU, Ankara İl Millî Eğitim Müdürü Vefa BARDAKÇI, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ, Yenimahalle Kaymakamı Selda DURAL, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet BEKAROĞLU, Ak Parti Konya Milletvekili Halil ETYEMEZ, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı M. Recai KUTAN, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih TURHAN, Özel Okullar Derneği Başkanı Ahmet AKÇA ve çok sayıda bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, özel okul yöneticisi, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kürsüye ilk gelen Yusuf YALÇIN, uyguladıkları “Fıtrattan Umrana” eğitim felsefesiyle oluşturdukları Hayat Denge Modeli hakkında bilgi verdi. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim verdiklerini ifade eden YALÇIN, öğrencide akademik başarı kadar manevi ve sosyal gelişimi de önemsediklerini ifade ettiler. Ayrıca Birikim Vakfı bünyesinde bir üniversite açacaklarının müjdesini verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU, “Vasıflı okullara ihtiyacımız var. Buradan mezun olanların hayata atılabilecek seviyede olması gerekiyor. Eğer bir çocuk 18-19 yaşında hayata atılmak istiyorsa o yaşlarda hayata atılabilecek bir vasıf kazanmış olması gerekir. Elbette burada bir değerler eğitimine ihtiyaç vardır.” dedi.

Son olarak kürsüye Millî Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ geldi. Açıklamalarında öncelikle Birikim Vakfı Mütevelli Heyeti’ne ve Birikim Okulları kurucu ve idarecilerine teşekkür eden YILMAZ, “Sadakayı cariye bırakmak esastır, çünkü herkes gelip geçicidir. Yarınlara bırakılabilecek en önemli eser iyi yetiştirilmiş nesillerdir. İyi yetiştirilmiş nesiller de iyi okullarla birlikte iyi bir eğitim sistemine sahip olmaktan geçer. Birikim Okullarının, Türkiye’nin ihtiyacı olan eğitim kurumlarının sayısını çoğaltacağına inanıyorum. Mensubu olduğu milletin değerlerinden hareketle dünyayı okuyan ve toplumuna değer katan gençlerin yetiştirilmesinde Birikim Okullarına büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluğunun gereğini yapacaklarından hiçbir kuşkum yok. Evlatlarımızı sınava değil hayata hazır kılmak istiyoruz. Evlatlarımızı gelecek yüzyıla göre yetiştirmeliyiz. Çünkü onların yaşayacakları dönem gelecektedir. Geleceğin teknolojisini, bilgisini, birikimini dünyanın nereye gittiğini görerek evlatlarımıza şimdiden verebilmeliyiz. Değerler eğitimini, esas ders neyse o dersin içinden ayrılmaz hâle getirmek lazımdır. Galatasaray Lisesi’nin, Sivas Lisesi’nin bir dönem mezunları yok, Çanakkale’ye gitti derler. Bir ülke için canını vermekten daha büyük değerler eğitimi evlatlarımıza daha nasıl verilebilir? 15 Temmuz’da hakkımıza, hukukumuza, millî irademize kastettiler. Yediden yetmişe buna en güzel cevabı kenetlenerek verdik. Bu değerler bu ülkenin genlerinde var. İşte millet olmak böyle bir şey.“ dedi.

Sözlerine öğretmenlik peygamber mesleğidir diyerek devam eden YILMAZ eğitimin en büyük başarısının bir arada yaşama kültürünü oluşturmak ve ülkemizdeki 72 milletin barış, huzur ve güven içerisinde olmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Daha sonra Bakan İsmet YILMAZ, diğer davetlilerle birlikte açılış kurdelesini keserek okulu gezdi ve incelemelerde bulundu.