‘Türkiye, bizim için önemli yere sahip’
Dubaili DP World’ün 650 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği DP World Yarımca Limanı’nın CEO’su Kris Adams, “Hızla gelişen bir ülke olarak Türkiye, küresel ağımızda çok önemli bir yere sahip. Uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Dubaili DP World’ün 650 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği DP World Yarımca Limanı’nın CEO’su Kris Adams, küresel ağları içerisinde Türkiye’nin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Adams, Türkiye’nin 80 milyonluk geniş ve genç nüfusuna ve güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamına sahip olduğunu belirterek “Türkiye’nin yüksek büyüme oranları, önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi ve konteynerleşme yönündeki ilerlemesi gibi birçok özelliği var. Hızla gelişen bir ülke olarak Türkiye, küresel ağımız içerisinde çok önemli bir yere sahip. Bu doğrultuda uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız” dedi.
ETKİN ÇÖZÜMLER VAR
Adams “Bu kapsamda da liman operasyonlarımız ve insan kaynağımıza yatırım yapıyor, müşteri ve tedarikçilerimize global tecrübe ve bilgimizden de destek alarak, zaman ve maliyet konularında etkin çözümler sunuyoruz” diye konuştu. DP World’un liman işletmeciliği alanında dünya genelinde ilk beş şirket arasında yer aldığına işaret eden Adams “Marmara Bölgesi’nin en büyük konteyner terminallerinden biri olarak 46 hektarlık arazi üzerine kurulu bulunan Yarımca Limanı, 500 kişilik ekibe ve yılda 1.3 milyon TEU’luk elleçleme kapasitesine sahip” diye konuştu. Adams, limanda, uzaktan kumandalı ‘Super Post-Panamax’ rıhtım vinçlerinin kullanıldığını belirtti. Yarımca Limanı’nın oldukça yeni bir yatırım olmasına rağmen, geçen yıl bölgelerinde yüzde 35’lik bir pazar payını yakaladıklarını aktaran Adams, çalışanlarına ve teknolojiye yatırım yaptıklarını kaydetti.
Joystickle büyük bir yükü taşıyor
Adams’ın verdiği bilgiye göre DP World, 40 ülkede 36 binden fazla çalışanıyla 78 terminalde faaliyet gösterirken, yıllık 88 milyon konteynerin üzerinde bir elleçleme hacmine sahip. 40 metrekarelik kontrol merkezinden operatörler, 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan tonlarca ağırlıktaki yükü, joystickle gemilere yükleme-indirme işlemi yapabiliyor.
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