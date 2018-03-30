Türkiye büyümede 'öngörülemeyeni' başardı

Türkiye ekonomisi, geçen yıl kaydettiği yüzde 7,4'lük büyüme performansı ile tahminlerinde defalarca revizyona giden uluslararası kurumları ters köşeye yatırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, geçen yıl her çeyreklik dönemde açıkladığı büyüme verileri sonrasında uluslararası kurumların öngörülerini gözden geçirmeye mecbur bıraktı. Öngörülerini defalarca revize eden kurumlar, buna karşın Türkiye'nin 2017'ye ilişkin büyüme tahmininde yanılgıya düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın birinci ve ikinci çeyreğinde yüzde 5,4'lük, üçüncü çeyreğinde yüzde 11,3'lük ve son çeyreğinde ise yüzde 7,3'lük büyüme kaydetti. Bunun sonucunda, geçen yıl Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından, ekonomiye yön veren majör kurumlara kadar neredeyse hiçbir kurum ise Türkiye'nin geçen yılı yüzde 7,4'lük büyümeyle kapatacağını öngöremedi.

Türkiye'nin büyümesine ilişkin en yakın tahmini yapan kurum ise 6 revizyonun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) oldu.

IMF

Ülkelere ilişkin özel değerlendirmelerinin yanı sıra, ekonomik beklentilerini Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu ile yılda iki kez duyuran IMF, Türkiye'nin 2017 büyümesine ilişkin ilk tahminini Nisan 2015'te yayımladı.

Fonun söz konusu tarihli raporunda, Türkiye'nin 2017 büyümesinin yüzde 3,591 olacağı öngörüldü. Bu tahminini Ekim 2015'te yayımladığı raporda yüzde 3,693'e yükselten IMF, Nisan 2016'da aşağı yönlü revizeye giderek büyüme beklentisini yüzde 3,432'ye çekti.

IMF, Türkiye'ye ilişkin beklentisini Ekim 2016'da yüzde 2,977'ye, Nisan 2017'de yüzde 2,452'ye düşürürken, Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında ekimde tahminini yüzde 5,1'e yükseltti.

Fon son olarak bu yılın şubat ayında yaptığı Türkiye gözden geçirme raporunda, büyüme beklentisini 1,9 puan birden artırarak yüzde 7'ye güncelledi.

Dünya Bankası

Dünya Bankası, yılda iki kez yayımladığı Global Economic Prospects (GEP) raporlarında yer verdiği projeksiyonlarında, Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisini ilk olarak Ocak 2015'te yüzde 3,9 olarak belirledi.

Söz konusu tahminini GEP'in Haziran 2015 sayısında yüzde 3,7'ye düşüren banka, bu oranı 2016'daki tahminlerinde yüzde 3,5 seviyesinde tuttu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin geçen yıla ilişkin büyüme tahminini Ocak 2017'de yüzde 3 olarak belirlerken, bu beklentisini ülke değerlendirme raporunda yüzde 2,7'ye çekti.

GEP'in Haziran 2017 sayısında Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,5'e çıkaran Dünya Bankası, ekim ayında yayımladığı Avrupa ve Orta Asya'da Göç ve Hareketlilik raporunda yüzde 4'e yükseltti.

Türkiye'nin büyüme beklentisi son olarak, Dünya Bankası'nın Ocak 2018'da yayımladığı GEP raporunda yüzde 6,7'ye revize edildi.

OECD

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Küresel Ekonomik Görünüm başlığı altında yayımladığı raporlarında Türkiye'nin 2017 büyümesine ilişkin beklentisini ilk olarak Kasım 2015'te yüzde 4,1 olarak duyurdu.

Söz konusu tahminini Haziran 2016'da yüzde 3,7'ye ve Kasım 2016'da yüzde 3,3'e düşüren örgüt, Haziran 2017'de yayımladığı raporunda ise bu beklentisini yüzde 3,4'e yükseltti.

Türkiye'nin büyümesine ilişkin en büyük revizyonunu geçen yılın kasım ayında yapan OECD, öngörüsünü 2,7 puan birden artırarak yüzde 6,1'e revize etti.

OECD, Mart 2018'de yayımladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda ise bu beklentisinde yeniden revizyona giderek yüzde 6,9 olarak belirledi.

Derecelendirme kuruluşları revizyonlara yüzde 2'lerden başladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'yi notlandırmasına ilişkin "cimri" tutumunu, ekonomik büyüme beklentilerinde de ortaya koydu.

Türkiye'ye ilişkin 2017 büyüme tahminini ilk olarak geçen yılın nisan ayında yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya yükselen Moody's, bu oranı ağustosta 3,7'ye çıkardığını duyurdu. Kuruluş, birçok ekonomik göstergeye kayıtsız kalamayarak, 2018'in şubat ayında ekonomik büyüme beklentisini 3 puan birden artırarak yüzde 6,7'ye revize etmek durumunda kaldı.

Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de geçen yıl ilk çeyrek büyüme rakamının açıklanmasının ardından, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı.

Daha önce Türkiye'nin 2017 için büyüme oranı beklentisini yüzde 2,3 olarak açıklayan Fitch Ratings, bu tahminini önce yüzde 4,7'ye, daha sonra da yüzde 5,5'e çıkardı. Fitch son olarak Ocak 2018'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2017'de yüzde 6,8 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye'nin 2017 büyümesine ilişkin revizyonları şöyle: