Türkiye büyümede 'öngörülemeyeni' başardı
Türkiye ekonomisinde geçen yıl kaydedilen yüzde 7,4'lük büyümeyi neredeyse hiçbir uluslararası kurum ve kuruluş öngöremezken, en yakın tahmin 6 revizyonun ardından IMF'den geldi. Geçen yıla ilişkin Türkiye büyüme tahminini ilk olarak yüzde 3,6 seviyesinde açıklayan IMF'nin bu beklentisi, zaman içerisinde yüzde 2,5'e kadar düşse de son revizyonuyla yüzde 7'ye çıktı. Yılda iki kez yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu ile projeksiyonlarını açıklayan Dünya Bankası ise 7 kez revizyona giderek Türkiye büyüme beklentisini yüzde 2,7'ler seviyelerinden yüzde 6,7'lere yükseltti. Türkiye'nin 2017 büyümesine ilişkin beklentisini 5 kez revize eden OECD, bu tahminini son olarak bu yılın mart ayında yüzde 6,9 olarak duyurdu. Türkiye'yi notlandırmasına ilişkin 'cimri' tutumunu ekonomik büyüme beklentilerine de yansıtan kredi derecelendirme kuruluşları ise 2017 büyüme tahminlerini yüzde 2 seviyelerinden yüzde 6,8'lere çıkardı.
- AA
Türkiye ekonomisi, geçen yıl kaydettiği yüzde 7,4'lük büyüme performansı ile tahminlerinde defalarca revizyona giden uluslararası kurumları ters köşeye yatırdı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, geçen yıl her çeyreklik dönemde açıkladığı büyüme verileri sonrasında uluslararası kurumların öngörülerini gözden geçirmeye mecbur bıraktı. Öngörülerini defalarca revize eden kurumlar, buna karşın Türkiye'nin 2017'ye ilişkin büyüme tahmininde yanılgıya düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın birinci ve ikinci çeyreğinde yüzde 5,4'lük, üçüncü çeyreğinde yüzde 11,3'lük ve son çeyreğinde ise yüzde 7,3'lük büyüme kaydetti. Bunun sonucunda, geçen yıl Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü.
Kredi derecelendirme kuruluşlarından, ekonomiye yön veren majör kurumlara kadar neredeyse hiçbir kurum ise Türkiye'nin geçen yılı yüzde 7,4'lük büyümeyle kapatacağını öngöremedi.
Türkiye'nin büyümesine ilişkin en yakın tahmini yapan kurum ise 6 revizyonun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) oldu.
IMF
Ülkelere ilişkin özel değerlendirmelerinin yanı sıra, ekonomik beklentilerini Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu ile yılda iki kez duyuran IMF, Türkiye'nin 2017 büyümesine ilişkin ilk tahminini Nisan 2015'te yayımladı.
Fonun söz konusu tarihli raporunda, Türkiye'nin 2017 büyümesinin yüzde 3,591 olacağı öngörüldü. Bu tahminini Ekim 2015'te yayımladığı raporda yüzde 3,693'e yükselten IMF, Nisan 2016'da aşağı yönlü revizeye giderek büyüme beklentisini yüzde 3,432'ye çekti.
IMF, Türkiye'ye ilişkin beklentisini Ekim 2016'da yüzde 2,977'ye, Nisan 2017'de yüzde 2,452'ye düşürürken, Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında ekimde tahminini yüzde 5,1'e yükseltti.
Fon son olarak bu yılın şubat ayında yaptığı Türkiye gözden geçirme raporunda, büyüme beklentisini 1,9 puan birden artırarak yüzde 7'ye güncelledi.
Dünya Bankası
Dünya Bankası, yılda iki kez yayımladığı Global Economic Prospects (GEP) raporlarında yer verdiği projeksiyonlarında, Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisini ilk olarak Ocak 2015'te yüzde 3,9 olarak belirledi.
Söz konusu tahminini GEP'in Haziran 2015 sayısında yüzde 3,7'ye düşüren banka, bu oranı 2016'daki tahminlerinde yüzde 3,5 seviyesinde tuttu.
Dünya Bankası, Türkiye'nin geçen yıla ilişkin büyüme tahminini Ocak 2017'de yüzde 3 olarak belirlerken, bu beklentisini ülke değerlendirme raporunda yüzde 2,7'ye çekti.
GEP'in Haziran 2017 sayısında Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,5'e çıkaran Dünya Bankası, ekim ayında yayımladığı Avrupa ve Orta Asya'da Göç ve Hareketlilik raporunda yüzde 4'e yükseltti.
Türkiye'nin büyüme beklentisi son olarak, Dünya Bankası'nın Ocak 2018'da yayımladığı GEP raporunda yüzde 6,7'ye revize edildi.
OECD
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Küresel Ekonomik Görünüm başlığı altında yayımladığı raporlarında Türkiye'nin 2017 büyümesine ilişkin beklentisini ilk olarak Kasım 2015'te yüzde 4,1 olarak duyurdu.
Söz konusu tahminini Haziran 2016'da yüzde 3,7'ye ve Kasım 2016'da yüzde 3,3'e düşüren örgüt, Haziran 2017'de yayımladığı raporunda ise bu beklentisini yüzde 3,4'e yükseltti.
Türkiye'nin büyümesine ilişkin en büyük revizyonunu geçen yılın kasım ayında yapan OECD, öngörüsünü 2,7 puan birden artırarak yüzde 6,1'e revize etti.
OECD, Mart 2018'de yayımladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda ise bu beklentisinde yeniden revizyona giderek yüzde 6,9 olarak belirledi.
Derecelendirme kuruluşları revizyonlara yüzde 2'lerden başladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'yi notlandırmasına ilişkin "cimri" tutumunu, ekonomik büyüme beklentilerinde de ortaya koydu.
Türkiye'ye ilişkin 2017 büyüme tahminini ilk olarak geçen yılın nisan ayında yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya yükselen Moody's, bu oranı ağustosta 3,7'ye çıkardığını duyurdu. Kuruluş, birçok ekonomik göstergeye kayıtsız kalamayarak, 2018'in şubat ayında ekonomik büyüme beklentisini 3 puan birden artırarak yüzde 6,7'ye revize etmek durumunda kaldı.
Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de geçen yıl ilk çeyrek büyüme rakamının açıklanmasının ardından, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarının yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı.
Daha önce Türkiye'nin 2017 için büyüme oranı beklentisini yüzde 2,3 olarak açıklayan Fitch Ratings, bu tahminini önce yüzde 4,7'ye, daha sonra da yüzde 5,5'e çıkardı. Fitch son olarak Ocak 2018'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2017'de yüzde 6,8 büyüyeceği tahmininde bulundu.
Uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye'nin 2017 büyümesine ilişkin revizyonları şöyle:
|Kurum/Kuruluş
|Rapor Adı
|Büyüme tahmini (%)
|IMF
|DEG Nisan 2015
|3,591
|DEG Ekim 2015
|3,693
|DEG Nisan 2016
|3,432
|DEG Ekim 2016
|2,977
|DEG Nisan 2017
|2,452
|DEG Ekim 2017
|5,111
|IMF Türkiye Gözden Geçirme Raporu Şubat 2018
|7,000
|Dünya Bankası
|GEP Ocak 2015
|3,90
|GEP Haziran 2015
|3,70
|GEP Ocak 2016
|3,50
|GEP Haziran 2016
|3,50
|GEP Ocak 2017
|3,00
|WB Şubat 2017
|2,70
|GEP Haziran 2017
|3,50
|Ekim - Avrupa ve Orta Asya'da Göç ve Hareketlilik raporu
|4,00
|GEP Ocak 2018
|6,70
|OECD
|Küresel Ekonomik Görünüm Kasım 2015
|4,10
|Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2016
|3,70
|Küresel Ekonomik Görünüm Kasım 2016
|3,30
|Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2017
|3,40
|Küresel Ekonomik Görünüm Kasım 2017
|6,10
|Ara dönem Ekonomik Görünüm Mart 2018
|6,90
|Moody's
|2,20
|2,60
|3,70
|6,70
|Fitch
|2,30
|4,70
|5,50
|6,80
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