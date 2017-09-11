Türkiye ekonomisi, darbe girişiminin etkisini çabuk atlattı

15 Temmuz'daki darbe girişiminin etkisiyle revize edilen rakamlara göre 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 daralan Türkiye ekonomisi, aynı yılın son çeyreğinde yüzde 4,2 ile başlayan büyüme trendini 2017'de de sürdürdü.

Türkiye ekonomisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin etkilerini çabuk atlatarak yüzde 5'lik büyüme bandına oturdu.

Derlenen bilgilere göre, 2016 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 4,9 büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisi, darbe girişiminin etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 daralmıştı.

Hükümetin özellikle reel sektörü desteklemeye yönelik attığı adımların etkisiyle geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,2 büyüme kaydeden ekonomi, 2016'yı yüzde 3,2 büyüme oranıyla kapatmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun son açıkladığı büyüme rakamlarına göre ülke ekonomisi darbe girişiminin etkilerini atlatarak geçen yılın son çeyreğinde başlayan büyüme trendini sürdürdü.

Bu kapsamda bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyen ekonomi, ikinci çeyrekte de yüzde 5,1 büyüme gösterdi. Böylece yüzde 5 gibi çoğu Avrupa ülkesine göre yüksek bir büyüme bandına oturan ekonomi, darbe girişimi öncesindeki büyüme rakamlarını da geride bıraktı.

"BU TREND YABANCILARIN TÜRKİYE ALGISINI OLUMLU ETKİLEYECEK"

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Son 3 çeyrekteki büyüme oranları, alınan tedbirlerin etkisiyle darbe girişiminin etkilerinin bertaraf edildiğini gösteriyor." dedi.

Bu yılın ilk iki çeyreğindeki büyümeye ihracatın sağladığı katkının da büyümenin kompozisyonu açısından önemli olduğunu dile getiren Karagöl, reform çalışmaları, altyapı, enerji gibi alanlarda hayata geçirilen projelerin Türkiye'nin büyüme potansiyeli açısından fırsat yarattığını kaydetti.

Karagöl, son açıklanan verilere göre, Türkiye'nin, Çin ve Hindistan dışındaki G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunun altını çizdi.

Yakalanan büyüme trendinin yabancılar nezdindeki Türkiye algısına olası etkilerine de değinen Karagöl, "Türkiye'nin büyüme potansiyeli yabancı yatırımcılar açısından önemli fırsatlar yaratıyor. Söz konusu potansiyel yabancı yatırımcıların Türkiye algısını olumlu etkileyecektir. Bu anlamda yakalanan büyüme trendi kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını revize etmelerine ve Türkiye'nin risk primlerinin düşmesine yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.