Türkiye güneş enerjisi pazarında Avrupa üçüncüsü oldu

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü'nden (GÜNDER) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yılın ilk altı ayında 566 megavat güneş enerjisi kurulu gücü işletmeye alındı.

Türkiye'nin güneş enerjisi alanında toplam bin 505 megavat kurulu gücü devreye aldığı belirtilen açıklamada, "Böylelikle Türkiye bu dönemde gerçekleşen kurulu güç artışında Almanya ve İngiltere'den sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü pazarı oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye'nin özellikle son iki yılda güneş enerjisinde yüksek büyüme eğilimi yakaladığını, bunun yılın ikinci yarısında da süreceğini belirtti.

Türkiye'nin yıl sonunda güneş enerjisinde 2 bin megavata yakın bir kurulu güce ulaşacağını vurgulayan Kaleli, şunları kaydetti:

''Türkiye, güneş enerjisinde sahip olduğu muazzam potansiyel ve yakaladığı yüksek büyüme rakamlarıyla bu alanda çok büyük bilgi birikimi ve nitelikli insan gücüne kavuşmuş durumda. Türkiye güneş enerjisi sektörü ülkemizin enerji bağımsızlığına ve arz güvenliğine önemli katkılarda bulunmaya başlamıştır. Hızla gelişmeye başlamış olan güneş enerjisi sanayimizdeki yerlilik oranları da Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın mimarı olduğu ve gerçekleştirilmesini büyük ölçekte desteklediği YEKA projeleri kapsamında yapılacak yatırımlar, yerli sanayicilerimizin kurmuş olduğu panel üretim fabrikaları ve yeni planlanan hücre üretim tesisleri ile daha da artacak. Bu gelişme birçok farklı alanda nitelikli yerli istihdam artışı ve Ar-Ge projelerini de beraberinde getirecek.''