Türkiye, Hazine destekli kredilerde zirveye çıktı

Başbakan Binali Yıldırım Hazine kefalet desteği kapsamında kullanılan kredi miktarının 201 milyar liraya, kefalet büyüklüğünün ise 179 milyar liraya çıktığını belirterek, “Türkiye, Hazine kefaleti destekli kredi büyüklüğünde Güney Kore’yi geçerek ilk sıraya yükseldi. Başarıyla uyguladığımız bu sistem birçok ülkeye örnek oldu” dedi. Yıldırım, Hazine destekli kredi garanti sisteminin 2009 yılından itibaren uygulandığını hatırlatarak, sistemin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 2016 sonundan itibaren önemli mevzuat değişikliklerinin yapıldığını söyledi. Böylece hem Hazine kefalet miktarlarının büyük boyutlara çıkarıldığını hem de sistemin işleyişi açısından etkinlik sağlandığını vurgulayan Yıldırım, Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF AŞ) arasında mart ayında imzalanan protokolle de yeni bir döneme girildiğini kaydetti.

322 BİN FİRMAYA KREDİ

Yıldırım, 200 milyar liraya çıkarılan Hazine kefalet limiti uygulamasının önemli etkilerinin bulunduğuna işaret ederek, sistemin hızlı ve etkin bir uygulama alanı bulmasının bir diğer nedeninin de portföy garanti sisteminin (PGS) hayata geçirilmesi olduğunu bildirdi. Bu düzenlemelerin ardından reel sektörün, ihtiyaç duyduğu finansmana Hazine destekli kredi garanti sisteminin etkin çalışmasıyla büyük oranda erişebildiğinin altını çizen Yıldırım, Sistem, tıkanma aşamasındaki kredi kanallarını açtığı gibi reel sektörün krediye ulaşımını da kolaylaştırdı” dedi. Yıldırım, 21 Ağustos itibarıyla kredi veren bankalara 190 milyar lira tutarında kefalet portföy limitinin tahsis edildiğine değinerek “Hazine destekli kefalet desteği kapsamında kullanılan kredi miktarı 201 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kapsamda bankalarca 322 bin adet kredi sağlanırken, bu kredilere yönelik kefalet büyüklüğü 179 milyar liraya çıkmıştır” diye konuştu.

Başarıyla uyguladık

Dünya genelindeki KGF’lerle kıyaslandığında, hazine kefaleti destekli kredi büyüklüğünde Türkiye’nin Güney Kore’yi geçerek ilk sıraya yükseldiğini dile getiren Yıldırım, Türkiye’de başarıyla uygulanan sistemin birçok ülkeye örnek haline geldiğini söyledi. Hazine kefalet tutarının % 92.9’unun Portföy Garanti Sistemi yoluyla sağlandığını aktaran Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: “Bu kapsamdaki kredilerin yüzde 60.4’ü ilk defa kullandırılan, yüzde 25.6’sı ilave kullandırılan ve yüzde 4.3’ü ise teminatlandırılan mevcut kredilerden oluşmaktadır. Kredi kullanan firmaların risk gruplarına göre sınıflandırılmasına bakıldığında tamamına yakınının en az risk içeren birinci ve ikinci risk grubunda yer aldığı görülmektedir. Söz konusu kefalet tutarının yüzde 75’i KOBİ’lere, yüzde 25’i ise KOBİ dışı işletmelere sağlanmıştır. Kullandırılan kefaletlerin sektörel dağılımı dikkate alındığında, kümülatif kefalet tutarının yüzde 38,6’sının ticaret, yüzde 30’unun imalat sanayi, yüzde 12,9’unun ise inşaat sektörüne sağlandığı görülmektedir. Kullandırılan kredilerin yüzde 87.5’i de TL cinsindendir.”