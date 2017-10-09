Türkiye helal pazardan ‘HAK’kını alacak

Türkiye’nin, dünya çapında 3.9 trilyon dolarlık helal ürün pazarında söz sahibi olmasını sağlayacak Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) kuruluşuna ilişkin yasa tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarının Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edilmesi ve kısa sürede görüşülmesi bekleniyor. Kurulacak olan kurum, Türkiye ve yurt dışında helal uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşları akredite ederek, bu kuruluşların düzenledikleri helal belgelerine güven duyulmasını sağlayacak. HAK tarafından akredite edilen kuruluşların, ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunması ve düzenledikleri helal belgelerinin uluslararası alanda kabulü gerçekleştirilecek. Türkiye’de helal akreditasyon alanında tek yetkili kuruluş olacak HAK, bu alandaki kıstas ve tedbirleri de belirleyecek.

YURTDIŞINDA OFİS AÇILACAK

Tasarıya göre HAK, danışma ve yönetim kurulu ile genel sekreterlik olmak üzere üç yönetim organından oluşacak. Kurum başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Ekonomi Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından atanacak. Danışma kurulunda, kamu ve özel sektörden 44 kurum ve kuruluşu yer alacak. Danışma kurulunda, sigortacılık, finans, turizm, tarım ve eğitim sektörleri ile gıda alanında beyaz ve kırmızı et, süt, hububat, pamuk, turunçgil, bakliyat, zeytin, fındık ve çay üreticileri de bulunacak. HAK tarafından yurt dışında ofis de açılabilecek. HAK, Türkiye’yi, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) gibi uluslarası platformlarda da temsil edecek.