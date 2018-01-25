Türkiye herkes için güvenilir bir liman
Halka arz edilen Trabzon Liman İşletmesi için Borsa İstanbul’da dün gong töreni düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü “Türkiye, herkes için güvenilir bir limandır. Böyle olmaya da devam edecektir” dedi.
Albayrak Grubu tarafından halk arz edilen ve beklenenden 6.3 kat fazla ile 600 milyon TL’lik talep gelen Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş için dün Borsa İstanbul’da gong töreni yapıldı. Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “Bu halka arz, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkat çekmektedir” dedi. Özlü, şunları söyledi: “Türkiye’nin büyümesinin arkasındaki en önemli unsur, güven ve istikrardır. Bugün burada olduğu gibi limanlarımıza ve denizlerimize yapılan yatırımların arkasında da işte bu güven vardır. Türkiye, herkes için güvenilir bir limandır. Böyle olmaya da devam edecektir. İstikrarımızı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.”
KAPASİTESİ ARTTI
Trabzon Limanı’nın İpekyolu’nun son durağı olduğunu ifade eden Özlü “Trabzon Limanı, büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biridir. İpekyolu’nun son durağı ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en modern limanı olan Trabzon Limanı, ülkemizin dışa açılan aydınlık pencerelerinden biri olmaya adaydır. Ülke ekonomimize çok ciddi katkıları bulunan Trabzon Limanı, Albayrak Grubu ile birlikte profesyonel bir işletmecilik yapısına kavuşmuştur. 45 milyon dolar makine parkı yatırımı sayesinde limanın yıllık 4 milyon ton olan elleçleme kapasitesi, 10 milyon tona çıkmıştır” dedi.
Özlü, 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşıldığını belirterek, dış ticaret hacminin, çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bugün deniz yoluyla 400 milyon tondan fazla yük taşındığını ifade etti.
10 BİN BAŞVURU
Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, “Toplam piyasa değerimiz bugün gerçekleştirdiğimiz halka arzla beraber 885 milyar liranın üzerinde gerçekleşiyor” dedi. Trabzon Liman İşletmeciği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak ise Albayrak Grubu olarak ilk borsaya girişlerinin TÜMOSAN traktör fabrikasıyla başladığını anımsatarak, “İkinci heyecanımız ise kurumsalaşma yolunda önemli bir dönüm noktası olan Trabzon Liman İşletmeciliği için burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise 614 milyon TL ve 6 katın üzerinde talep toplarken 10 binin üzerinde başvuru ile karşılaştıklarını söyledi.
Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği’nin gong töreni Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü (sol 6), Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ (sol 5), Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak (sağ 4), Albayrak Grubu CEO’su Dr Ömer Bolat (sağ 3), Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş (sol 2) ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın (sağ 2) katılımıyla Borsa İstanbul’da gerçekleşti.
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