Türkiye herkes için güvenilir bir liman

Albayrak Grubu tarafından halk arz edilen ve beklenenden 6.3 kat fazla ile 600 milyon TL’lik talep gelen Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş için dün Borsa İstanbul’da gong töreni yapıldı. Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “Bu halka arz, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkat çekmektedir” dedi. Özlü, şunları söyledi: “Türkiye’nin büyümesinin arkasındaki en önemli unsur, güven ve istikrardır. Bugün burada olduğu gibi limanlarımıza ve denizlerimize yapılan yatırımların arkasında da işte bu güven vardır. Türkiye, herkes için güvenilir bir limandır. Böyle olmaya da devam edecektir. İstikrarımızı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.”

KAPASİTESİ ARTTI

Trabzon Limanı’nın İpekyolu’nun son durağı olduğunu ifade eden Özlü “Trabzon Limanı, büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biridir. İpekyolu’nun son durağı ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en modern limanı olan Trabzon Limanı, ülkemizin dışa açılan aydınlık pencerelerinden biri olmaya adaydır. Ülke ekonomimize çok ciddi katkıları bulunan Trabzon Limanı, Albayrak Grubu ile birlikte profesyonel bir işletmecilik yapısına kavuşmuştur. 45 milyon dolar makine parkı yatırımı sayesinde limanın yıllık 4 milyon ton olan elleçleme kapasitesi, 10 milyon tona çıkmıştır” dedi.

Özlü, 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşıldığını belirterek, dış ticaret hacminin, çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bugün deniz yoluyla 400 milyon tondan fazla yük taşındığını ifade etti.