Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, demiryollarına yönelik çalışmaların son 14 yılda büyük ivme kazandığını ifade ederek, demiryolları altyapısına yapılan yatırımın, karayollarına yapılan yatırımı geçtiğine dikkat çekti.

3 BİN KM’Yİ GEÇECEK

Bu yıl için demiryollarına ayrılan yatırım ödeneğinin 11.3 milyar liranın üzerinde olduğunun altını çizen Arslan, “Özellikle yatırımlarımızı, ülkemizin hızlı tren ve yüksek hızlı tren altyapısını oluşturmak için yapıyoruz” dedi.

Arslan, 2009 yılı itibarıyla Türkiye’nin yüksek hızlı trenle tanıştığını anımsatarak, şu ana kadar yapılan YHT hattı uzunluğunun bin 213 kilometreyi bulduğunu bildirerek, şunları söyledi: “Ancak bizim amacımız ülkemizin dört bir yanını hızlı tren ve yüksek hızlı ağıyla örmek. Eğim olarak uygun şartların olduğu coğrafyalarda saatte 250 kilometre hızın üzerinde seyahate izin veren yüksek hızlı tren ağlarını yapıyoruz. Saatte 250 kilometre hıza uygun olmayan coğrafyalarda ise saatte 200 kilometre hıza uygun olarak hızlı tren hatlarını yapıyoruz. Şu anda da ülkemizin dört bir yanını birbirine bağlayacak 3 bin kilometrelik hızlı tren ve yüksek hızlı tren hattımızın inşa çalışmalarına devam ediyoruz.”