Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor
Türkiye Yüksek Hızlı Tren (YHT) yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bugüne kadar 1.231 kilometre YHT hattı döşenirken, 2018’e kadar bu mesafe 3 bin kilometreyi geçecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, demiryollarına yönelik çalışmaların son 14 yılda büyük ivme kazandığını ifade ederek, demiryolları altyapısına yapılan yatırımın, karayollarına yapılan yatırımı geçtiğine dikkat çekti.
3 BİN KM’Yİ GEÇECEK
Bu yıl için demiryollarına ayrılan yatırım ödeneğinin 11.3 milyar liranın üzerinde olduğunun altını çizen Arslan, “Özellikle yatırımlarımızı, ülkemizin hızlı tren ve yüksek hızlı tren altyapısını oluşturmak için yapıyoruz” dedi.
Arslan, 2009 yılı itibarıyla Türkiye’nin yüksek hızlı trenle tanıştığını anımsatarak, şu ana kadar yapılan YHT hattı uzunluğunun bin 213 kilometreyi bulduğunu bildirerek, şunları söyledi: “Ancak bizim amacımız ülkemizin dört bir yanını hızlı tren ve yüksek hızlı ağıyla örmek. Eğim olarak uygun şartların olduğu coğrafyalarda saatte 250 kilometre hızın üzerinde seyahate izin veren yüksek hızlı tren ağlarını yapıyoruz. Saatte 250 kilometre hıza uygun olmayan coğrafyalarda ise saatte 200 kilometre hıza uygun olarak hızlı tren hatlarını yapıyoruz. Şu anda da ülkemizin dört bir yanını birbirine bağlayacak 3 bin kilometrelik hızlı tren ve yüksek hızlı tren hattımızın inşa çalışmalarına devam ediyoruz.”
ANKARA İZMİR 2019’DA
Arslan, inşa çalışmaları devam eden hatlardan Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattında çalışmalarını hızla devam ettiğini belirterek, 2019’da hattın inşasını tamamlamayı planladıklarını söyledi. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu projesiyle Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu projesinin en önemli halkalarını biri olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattında da inşaatın etap etap devam ettiğini anlatan Arslan, “Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. Ankara-Sivas arasını 405 kilometreye düşürecek YHT projesinde, tüm hat kesimlerinde devam eden altyapı yapım çalışmaları yüzde 75 seviyesine geldi.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.