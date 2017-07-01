Türkiye İhracatçılar Meclisi o verileri açıkladı
İhracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 12,1 milyar dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 4,5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
- AA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artışla 12 milyar 70 milyon dolara ulaştı.
TİM, 2017'nin haziran ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artarak 12 milyar 70 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
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