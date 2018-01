Türkiye kart hayata geçiyor

Yedi kat gelen talep, Türk ekonomisine güveni gösteriyor

Yıldırım, Türkiye’nin ekonomisi, yenilikçi çalışmaları, yerli ve milli projeleriyle hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü bildirdi. “Ekonomi üzerinde dedikodu üretip buradan parsa toplamaya çalışanlar olduğunu” vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: “Trabzon Limanı’nın özelleştirilmesi yapıldı. Zaten daha önce özelleştirilmişti, borsaya açıldı. O da bir özelleştirme. Artık çok ortaklı bir şirket haline geliyor. Ne oldu? 7 kat talep geldi. İşte ekonomiye anlatan en güzel şey bu. Bir malınız var bir kişiye satacaksınız, 7 kişi ‘ben alayım’ diyor. Daha basitleştirerek söylüyorum. Bu, onun da ötesinde daha büyük bir şey. Bu da Türk ekonomisine güveni gösteriyor, Türkiye’nin geleceğine yatırımı gösteriyor.”

Yıldırım, Türkiye’nin son 15 yılda üç kat büyüdüğüne dikkati çekerek, üzerinde bulunan ölü toprağını atan Türkiye’nin her alanda gelişmesini, büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Her dönem, ‘işi felaket senaryosu yazmak’ olan bazı çevrelerin kehanette bulunduğunu aktaran Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: “Girilen her yeni yılın Türkiye için zor geçeceğini, bu zorlukları artık bu sefer aşamayacağını söylemekten bıkmadılar, usanmadılar. Ama bu anlattıkları masallara ne millet inanıyor ne de yatırımcılar inanıyor. Önce sıraya giriyorlar, not düşürüyorlar. Sonra tekrar sıraya giriyorlar, not yükseltiyorlar. Bir aşağı, bir yukarı debelenip duruyorlar. Bu arada Türk ekonomisi de kararlılıkla büyümeye, gelişmeye devam ediyor.”