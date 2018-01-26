Türkiye kart hayata geçiyor
Türkiye Kart projesi için Başbakan Yıldırım’ın katıldığı törende imzalar atıldı. PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım ve BELBİM tarafından hayata geçirilecek ‘Türkiye Kart’la ortak ödeme sistemine geçilecek.
Türkiye’nin önde gelen 6 kuruluşunun bir araya geldiği ‘Ortak Ödeme Platformu’, Türkiye Kart’ı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye Kart ile Türkiye’de ortak ödeme sistemine geçilecek. Metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BELBİM tarafından hayata geçirilecek proje için imzalar dün Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle atıldı.
ÖDEME İMKANI
Törende şirketlerin isimleri sayan ve bu şirketlerin güçlerini birleştirerek böyle bir hizmeti millete vermek için bir araya geldiklerini anlatan Yıldırım, hazırlanan platformun para transferi ve ödeme imkanlarını daha da kolaylaştırdığını söyledi. Yıldırım “Türkiye’nin neresinde olursanız olun. Belediye otobüsüne bineceksiniz üzerinizde bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Cebinizdeki Türkiye Kart ile ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanda, o kart bu kart derken 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıplar önlenecek, bir de tabii ekonomide kayıt sistemi daha da güçlenecek” diye konuştu.
ULAŞIMDA KOLAYLIK
Bilişim yollarını genişletmek, burada verilecek hizmetleri daha hızlı daha kolay şekilde yapma ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Yıldırım şunları kaydetti: “Şu anda nüfusumuzun yüzde 40’ı banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolunuz vardır. Perakende harcamaların yüzde 60’ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımız da bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale gelecek. İstediği zaman vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. Burada özellikle bir konu var. Bu bir kredi kartı değil. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla işlemlerini yapabilecek ve bu sayede gerek kart gerek cep telefonu kullanarak transferler, ödemeler gerçekleştirilecek. İstanbul, Diyarbakır, Konya, Kars nerede olursanız olun. ‘Bilet alın, Kars’ın ulaşım kartını alın.’ Bunları aramak zorunda kalmayacak.”
Yedi kat gelen talep, Türk ekonomisine güveni gösteriyor
Yıldırım, Türkiye’nin ekonomisi, yenilikçi çalışmaları, yerli ve milli projeleriyle hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü bildirdi. “Ekonomi üzerinde dedikodu üretip buradan parsa toplamaya çalışanlar olduğunu” vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: “Trabzon Limanı’nın özelleştirilmesi yapıldı. Zaten daha önce özelleştirilmişti, borsaya açıldı. O da bir özelleştirme. Artık çok ortaklı bir şirket haline geliyor. Ne oldu? 7 kat talep geldi. İşte ekonomiye anlatan en güzel şey bu. Bir malınız var bir kişiye satacaksınız, 7 kişi ‘ben alayım’ diyor. Daha basitleştirerek söylüyorum. Bu, onun da ötesinde daha büyük bir şey. Bu da Türk ekonomisine güveni gösteriyor, Türkiye’nin geleceğine yatırımı gösteriyor.”
Yıldırım, Türkiye’nin son 15 yılda üç kat büyüdüğüne dikkati çekerek, üzerinde bulunan ölü toprağını atan Türkiye’nin her alanda gelişmesini, büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Her dönem, ‘işi felaket senaryosu yazmak’ olan bazı çevrelerin kehanette bulunduğunu aktaran Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: “Girilen her yeni yılın Türkiye için zor geçeceğini, bu zorlukları artık bu sefer aşamayacağını söylemekten bıkmadılar, usanmadılar. Ama bu anlattıkları masallara ne millet inanıyor ne de yatırımcılar inanıyor. Önce sıraya giriyorlar, not düşürüyorlar. Sonra tekrar sıraya giriyorlar, not yükseltiyorlar. Bir aşağı, bir yukarı debelenip duruyorlar. Bu arada Türk ekonomisi de kararlılıkla büyümeye, gelişmeye devam ediyor.”
Yazın hizmete giriyor
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan “Ortak Ödeme Platformu sistemini bu yılın ikinci yarısında hizmete sunacağız” dedi. Projenin, ulaştırma ve haberleşme altyapısının millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi çalışmalarının bir uygulaması olacağını ifade eden Arslan, bu konuda ciddi mesafeler alındığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da teknolojinin, insanlığa hizmet ettiği ve teknolojiden istifade edildiği ölçüde değerli olduğunu söyledi.
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