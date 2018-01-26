Türkiye kart hayata geçiyor

Türkiye’nin önde gelen 6 kuruluşunun bir araya geldiği ‘Ortak Ödeme Platformu’, Türkiye Kart’ı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye Kart ile Türkiye’de ortak ödeme sistemine geçilecek. Metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BELBİM tarafından hayata geçirilecek proje için imzalar dün Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle atıldı.

ÖDEME İMKANI

Törende şirketlerin isimleri sayan ve bu şirketlerin güçlerini birleştirerek böyle bir hizmeti millete vermek için bir araya geldiklerini anlatan Yıldırım, hazırlanan platformun para transferi ve ödeme imkanlarını daha da kolaylaştırdığını söyledi. Yıldırım “Türkiye’nin neresinde olursanız olun. Belediye otobüsüne bineceksiniz üzerinizde bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Cebinizdeki Türkiye Kart ile ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanda, o kart bu kart derken 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıplar önlenecek, bir de tabii ekonomide kayıt sistemi daha da güçlenecek” diye konuştu.

ULAŞIMDA KOLAYLIK

Bilişim yollarını genişletmek, burada verilecek hizmetleri daha hızlı daha kolay şekilde yapma ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Yıldırım şunları kaydetti: “Şu anda nüfusumuzun yüzde 40’ı banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demektir? Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolunuz vardır. Perakende harcamaların yüzde 60’ı da hala nakit, cepteki para ile yapılıyor. İşte bu ortak platform, vatandaşa alın teri, emeği olan parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımız da bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale gelecek. İstediği zaman vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. Burada özellikle bir konu var. Bu bir kredi kartı değil. Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla işlemlerini yapabilecek ve bu sayede gerek kart gerek cep telefonu kullanarak transferler, ödemeler gerçekleştirilecek. İstanbul, Diyarbakır, Konya, Kars nerede olursanız olun. ‘Bilet alın, Kars’ın ulaşım kartını alın.’ Bunları aramak zorunda kalmayacak.”