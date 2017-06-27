Türkiye Katar’a 5 milyar dolar ek ihracat yapar
Türkiye ile Katar arasındaki en büyük iş organizasyonlarından Expo Turkey By Katar’ı düzenleyen Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’ın Katar’a karşı uyguladığı diplomatik ve lojistik ambargoya, Katar’daki iş fırsatlarına ve Türkiye ile Katar arasındaki ihracat hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katar’ın dünyanın birinci sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı konumunda bulunduğunu aktaran Kurt “Dünyanın bir numarası. Bu da ister istemez ülkeye büyük bir zenginlik katıyor. Ülkede 260 bin Katarlı var. Diğer kesimler ise işçi sınıfı. Dolayısıyla nüfusu da çok az” diye konuştu.
JAPONYA PAZARDA LİDER
Kurt, dış ticaret anlamında daha önce Katar’ın tedarikçileri arasında bir numarada Japonya, iki numarada ABD, sonrasında ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın geldiğine işaret ederek, “Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın Katar’ın temel tedarikçileri olarak devreden çıktı. Bu nedenle bu sırayı dolduracak ülke lazım. En yakın ve en güçlü ülke ise Türkiye. Burada 4-5 milyar dolarlık bir pasta var. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın boşaltacağı yerde yıllık 5 milyar dolarlık ihracat hacmini doldurabiliriz. Bu da Türkiye ile Katar arasındaki ihracatın çok kısa zamanda 10 katına çıkması demek” değerlendirmesinde bulundu.
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