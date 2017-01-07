Türkiye küresel altın liginde 14. sırada

Türkiye’nin altın rezervleri, toplam rezervinin yüzde 13.1’ine karşılık geliyor. Geçen yılın 3’üncü çeyreği itibarıyla 442.1 ton seviyesinde olan ülkenin altın rezervinde, bu dönemde 45.6 ton gerileme yaşandı. Dünyada en fazla altına sahip ülke ise 8 bin 133.5 tonla ABD. Bu ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 74.2 seviyesinde bulunuyor. Almanya ise bu dönemde 3 bin 377.9 tonluk rezerviyle listede ikinci sırada yer aldı. Ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 68.1 olarak gerçekleşti. Çin ise bin 842.6 tonluk altın rezervine sahip olmasına karşın, bu tutar ülkenin toplam rezervinin sadece yüzde 2.2’sine karşılık geliyor. Son verilere göre Türkiye’nin mevcut altın rezervi Çin, Rusya ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ekonomilerin hepsinden daha yüksek seviyede yer alıyor.