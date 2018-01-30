Türkiye liderliğe uçtu

Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI) Havaalanı Hub Bağlantı Raporu açıklandı. Rapora göre, Türkiye uçuş ağını 10 yıllık dönemde yüzde 591 büyüterek, artış oranı bakımından Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 7’nci sıraya yükseldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan söz konusu raporda, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın küresel hub bağlantısında dünyanın en hızlı büyüyen 20 havalimanı içinde 7’nci sıraya yükseldiğini söyledi.

2007-2017 dönemindeki hub bağlantı artışlarına göre yapılan analizde, Atatürk Havalimanı’nın yüzde 591 artışla Avrupa’da birinci ve dünya genelinde ilk 10’a giren tek Avrupa havalimanı olduğunu vurgulayan Arslan, sıralamada Moskova’nın 12’nci, Lizbon’un 14’üncü, Brüksel’in 20’nci sırada yer aldığını dile getirdi. Arslan, geçen yılın verilerine göre, Avrupa’da bağlantı sayısı en fazla 20 havalimanı sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın 4’üncü sıraya yükseldiğine dikkati çekti.

4’ÜNCÜ OLDU

Atatürk Havalimanı’nın; Frankfurt, Amsterdam, Paris Charles De Geulle havalimanlarının ardından sıralamada yerini aldığına işaret eden Arslan, beşinci sırada Heathrow Havalimanı’nın bulunduğunu kaydetti. Atatürk Havalimanı’nın, yüzde 591 ile Avrupa’nın en hızlı büyüyen hub’ı olduğu için 2007 yılında 13’üncü sırada iken 10 yılda 9 basamak yükseldiğini vurgulayan Arslan, “Doğrudan bağlantılı uçuşlarda ise 2007 yılında Avrupa’da 20’nci sırada olan Atatürk Havalimanı, 2017’de 5’inci sıraya yükselirken, 10 yıllık süreçte yüzde 118’lik artışla Avrupa’da doğrudan uçuşlarını en fazla geliştiren havalimanı oldu” diye konuştu.

Türkiye’nin bağlantı stratejisiyle ilgili ACI raporunda detaylı bir analiz yapıldığını belirten Arslan, raporda Türk Hava Yollarının (THY) bağlantılarının ayrı bir kategoride değerlendirildiğini ve Körfez ülkeleri ile THY’nin Avrupa’nın hub bağlantılarına olan etkilerinin mercek altına alındığını söyledi. Avrupa’dan dünyanın diğer bölgelerine aktarmalı bağlantılarda 2007 yılında pazarda yüzde 0.6 pay sahibi olan THY’nin 2017’de bu oranı yüzde 3.6’ya yükselttiğine dikkati çeken Arslan, Avrupa’dan Asya’ya yapılan bağlantılı uçuşlarda ise THY’nin 10 yıl içinde pazardaki payını yüzde 1.1’den yüzde 4.6’ya çıkardığını belirtti.