ASELSAN: Türkiye savunma sanayi harcamasında 15. sırada

Kocaeli Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Görgün, ASELSAN'ın tarihinde Kocaeli'nin anlamlı bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ASELSAN'ın ürünlerini ilk defa Kocaeli Fuarı'nda sergilediğini söyledi.

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de bu sene 4 Türk firmasının yer aldığını anlatan Görgün, "ASELSAN, her sene bulunduğu sırayı genişleterek, ilerleterek devam ediyor. 57'nci sıradan 55'inci sıraya yükseldi. Çok yakın bir zamanda da yeni ortaya koyduğumuz planlama, hızlandırma faaliyetleriyle de ilk 50 içerisine girebileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Görgün, bilgi teknolojilerinin, çağın önemli konusu olduğunu kaydederek, kendi yaptıkları çalışmaların bir kısmının elektronik ve bilgi teknolojilerinin alt yapısı kullanılarak sağlandığını belirtti.

ASELSAN'ın kurulduğu yıldan itibaren özellikle savunma teknolojilerinde Ar-Ge faaliyetlerini ürüne dönüştürmeyi başaran bir şirket olarak savunma sanayisinin omurgası olduğunu dile getiren Görgün, "Dünyada savunma sanayideki harcamalar, 1,7 trilyon doları buluyor. Ülkemizde yapılan bu harcamalar 18,2 milyar dolar. Bu harcamalarla birlikte Türkiye, dünyada 15'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de bu sektör her geçen gün artıyor. 10 yıl öncesine bakıldığında 1,8 milyar dolarlık ciro varken şimdi 6 milyar dolarlık bir ciroya ulaştık. 4-5 kat seviyesinde bir artış oldu. Türkiye'nin ihracatına baktığımızda 2 milyar civarında yine 10 yıl öncesine göre yaklaşık 4 kat bir artış olduğu görüyoruz." diye konuştu.

Görgün, yüzde 20'de olan yerlilik oranının yüzde 70'lere ulaştığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu yerli ve milli vizyon, her geçen gün, en başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle güçlü bir şekilde destekle bu sektöre ayrılan pay ve desteklenen projelerle artıyor. Çok şükür biz bu işin ana gövdesinde olan firma olarak, buraya yapılan katkıyı çok yakından takip ediyoruz. Gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. ASELSAN aslında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın şirketlerinden bir tanesi. Halka arz bir şirket. Yerli ve yabancı, dünyanın her tarafından yüzde 25'lik kısımda pay sahibi olunan bir şirket. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, ASELSAN'ın yüzde 75'ine ve altın hissesine sahip. ASELSAN ilk defa 1990 yılında borsaya açılmış, ilk halka arzını yapmış. İkinci halka arzını yürütmek de bize kısmet oldu. Yüzde 15 oranında olan halka arz oranımızı yüzde 25'e çıkarttık. Birçok toplantı yaptık. Mayıs ayında başarılı bir şekilde tamamladık. Bizim büyüklüğümüzde halka arzlar mutlaka uluslararası aracı kurumlarla gerçekleşiyor. Biz ülkemizdeki 6 aracı kurumdan bir konsorsiyum oluşturarak, bu süreci tamamladık. Dolayısıyla halka arz aracı kurum sürecini de yerlileştirmiş olduk."

Türk lirasının dalgalandığı dönemde yatırımcının dövize yöneleceği durumda dışarıdan 100 milyon doların üzerinde bir yatırımın ülkeye çekildiğini ifade eden Görgün, 1 milyon 400 bin hisse bastırdıklarını ancak 1 milyon 600 bin talep geldiğini aktardı.