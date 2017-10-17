Katar, 20 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı

Katar, yabancı yatırımcının gözdesi olmaya devam eden Türkiye'ye, tarihinin en büyük yatırımını yapmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar farklı sektörlerde toplam 18 milyar dolarlık yatırım yapan Katar, 2018'de toplam 19 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı. 15 milyar doları Katar Yatırım Otoritesi, 4 milyar doları bir diğer ülke fonu olan Q Invest tarafından yapılacak yatırımların hedefinde enerji, telekomünikasyon, turizm, gıda, sağlık, sigortacılık, savunma, bankacılık ve tersanecilik sektörleri var. Özel sektör fonlarıyla birlikte önümüzdeki yıl Türkiye'ye Katar'dan gelecek yatırımın 20 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Sabah'ta yer alan habere göre bu yatırımlarla birlikte Türkiye, Katar'ın en çok yatırım yaptığı ilk 5 ülke arasına çıkacak.

YÜZDE 50 ARTTI

Ortadoğu Ekonomi Platformu Başkanı Erdin Özel, Katar'ın 2018 için Türkiye'ye 10 milyar dolarlık kaynak ayırdığını belirterek, "Ambargo sonrası Türkiye'nin gösterdiği yakın dostluğun etkisiyle Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani, yatırımları artırma kararı aldı" dedi. Katarlı yatırımcıların Türkiye'yi güvenli bir liman olarak gördüğünü aktaran Özel, IMF'nin Türkiye ile ilgili açıklamalarının ve istikrarlı ortamın da söz konusu karar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

ASLAN PAYI ENERJİNİN

Enerji yatırımlarında ağırlığın termik santrallere verileceğini söyleyen Özel, şunları anlattı: "İstanbul'da değeri yaklaşık 1 milyar dolar olan iki otelle görüşme halindeler. Ortak oldukları Türk Telekom'a yeni yatırım planlıyorlar. Şehir hastaneleri projeleri yakın takiplerinde. RO-RO gemileri üreten şirketlerle de görüşme halindeler." Katar'ın her sektörde yatırıma sıcak baktığını anlatan Özel, ancak Türk şirketlerin yeterince aktif olmadıklarını belirtti. Özel, "Türkler yatırımları almak için daha atak davranmalı. Referans beklemelerine gerek yok, zaten Türk olmaları büyük bir referans" diye konuştu.

GIDAYA 650 MİLYON $

Ambargo sonrası Katar'ın en büyük sıkıntıyı gıdada yaşadığını hatırlatan Özel, ülkenin bu alandaki yatırımlarını genişletme kararı aldığını kaydetti. Gıdada Türkiye'yi stratejik ortak olarak gördüklerini anlatan Özel, "Katar'ın tarım yatırım firması Hassad Food, 2018'de tarım ve hayvancılık alanında 650 milyon dolarlık yatırım yapacak. Türkiye Tarım Bakanlığı ile görüşmeler yaptılar" dedi.

DEV FONLAR İSTANBUL'DA

Katar'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Buranın inşaatının Türk şirketlerine verileceğini kaydeden Özel, "OSB'nin inşaatı için Türk şirketlerine 2.5 milyar dolar fon desteği sağlanacak" diye konuştu. Erdin Özel, Ortadoğu Ekonomi Platformu'nun Nisan 2018'de İstanbul'da ikinci kez düzenleyeceği Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde Körfez'in dev fonlarının ağırlanacağını kaydetti.

TÜRKİYE -KATAR TİCARET HACMİ 834.5 MİLYON $

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaz aylarında Körfez ülkeleriyle kriz yaşayan Katar'la ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'de 121 adet Katar sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini kaydeden Zeybekci, Katar sermayeli firmaların toplam sermayesinin 5 milyar lira olduğunu belirtti. Zeybekci, 2002-2017 Temmuz arasında Katar'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımın 1 milyar 538 milyon dolar olduğunu açıkladı. Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler arasında Katar'ın 19'uncu sırada olduğunu bildiren Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016'da 834.5 milyon dolar olduğunu belirtirken bu rakamın 2017'nin ilk 8 ayında 634 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Zeybekci, "2016 itibarıyla ülkemiz yüzde 0.5 oranında payla Katar'ın ihracatında 25'inci sırada, yüzde 2'lik bir payla da ithalatında 14'üncü sırada yer almaktadır" bilgisini verdi.