Türkiye, Trans-Hazar Koridoru'nda söz sahibi ülkeler arasına girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim 2017'de açılışı yapılan, Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak ve tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi'nin ana hattı olan Trans-Hazar Koridoru'nda Türkiye de söz sahibi ülkeler arasına girdi. BTK'nın da içerisinde yer alacağı ana güzergâh olan Çin, Kazakistan, Hazar Denizi su alanı, Azerbaycan, Gürcistan'dan geçen ve devamında Avrupa ülkelerine kadar ulaşan 800 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Trans-Hazar Koridoru'nda Türkiye de ana oyuncu hale geldi.

HEDEF 4 MİLYON TON

Sabah'ın haberine göre; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ile Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Birliği Genel Sekreteri Baurzhan Kulushev arasında protokol imzalandı. Kurt, Türkiye için çok önemli olan Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergâhı'nın, Çin'den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Avrupa'ya uzandığını ifade ederek, koridorda yapılacak taşımanın 4.5 milyar insanı ilgilendirdiğini bildirdi. Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Gurbanov da TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin konsorsiyum daimi üyeliğinin önemli bir konu olduğunu dile getirerek, hedeflerinin bu koridorda 4 milyon ton yük taşınması olduğunu söyledi. Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergâhı'na 15 bin konteyner taşımacılığını da eklemeyi planladıklarını anlatan Gurbanov, 1 Nisan'dan itibaren düzenli feeder (besleyici sefer) ulaşımının Aktau ve Bakü limanları arasında yapılacağını kaydetti. Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi A.Ş. Başkanı Kanat Alpysbaev de Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergâhı'nda geçen yıl 750 bin ton yük taşınması hedeflenirken, 1 milyon 900 bin ton yük taşındığını bildirdi.

MARMARAY KRİTİK ÖNEMDE

Türkiye, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergâhı ile BTK hattının entegre edilmesi çalışmalarına büyük destek verirken, koridorun Türkiye'den geçen 2 bin 200 kilometrelik demiryolu aksının iyileştirilmesi için projeleri hayata geçiriyor. Marmaray'ın tamamen devreye girmesiyle Pekin ile Londra arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün olacak.

ÇİN'DEN 12-15 GÜNDE AVRUPA'YA

Ana projesi devam eden ancak önemli sac ayaklarından biri olan BTK, açılışı ile birlikte ülkeler arasında gönül köprüsü vazifesi de görmeye başladı. Halihazırda, Çin'den AB'ye yük taşıma süresi 45-62 gün sürüyor. BTK ise süreyi 12-15 güne indirecek.