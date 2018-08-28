Türkiye trenini kaçıran kaybedecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris’te bir araya geldi. Görüşme öncesi uçakta Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, Türkiye’nin yaşanan süreçten güçlenerek çıkacağını belirterek “Türkiye trenini kaçıran kaybeder” dedi. Yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen telekonferansa 6.100 yatırımcının katıldığını hatırlatan Bakan Albayrak “Bugüne kadar en yoğun katılımlı telekonferans yaklaşık 8 bin küsür yatırımcıyla Brexit sonrası İngiltere’ye yapıldı. Bu, bugüne kadar yapılmış en yoğun yatırımcıdan bir tanesi oldu. Hakikaten çok açık, net ve şeffaf bir şekilde şunu anlatmaya gayret ettik: 15 yıldır Türkiye piyasalarında hangi enstrümanla girmiş olursa olsun, yatırımcı bugüne kadar olduğundan farklı bir iletişimle muhatap olmayacak. Siyasi saikle hareket eden yatırımcıların tamamı sonunda kaybedecek, ekonomik olarak kaybedecek bu süreçte göreceğiz. Türkiye trenine atlamayan, bu treni kaçıran kaybedecek. Ne olursa olsun küresel ve bölgesel hangi tehditler ve sınamalarla karşı karşıya kalırsa kalsın Türkiye bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır bundan en ufak bir şüphem yok” dedi.

GÜÇLÜ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

“Türkiye’de bu iktidar elinde 5 yıllık güçlü bir yetkiyle Türkiye’yi 2023’e, 100. yıla taşıyacak” diyen Albayrak şöyle devam etti: “Çok güçlü bir OVP’siyle, planlamasıyla, mali disipliniyle, yapısal dönüşümüyle, sanayi dönüşümüyle, katma değerli ürün üretim altyapısıyla, çok güçlü bir dönüşüm sürecine gidiyor. Ve ben yine onu söylüyorum 15 yıl boyunca Türkiye’ye bu makul bakış açısıyla bakan yatırımcıların tamamı 2023 Türkiye’sine geldiğinde bu resimden çok daha kazançlı çıkacak.”

Bayram tatili boyunca uluslararası piyasaların açık olduğunu hatırlatan Albayrak, bu süreçte herhangi bir saldırı görmediklerini söyledi. Bakan Albayrak, “Yaşadığımız süreçler bize çok farklı şeyler öğretiyor. Küresel sistemde her anlamda teyakkuzda olmamız lazım ülke olarak. Ekonomide artık bir açıklama ile bir tweet ile piyasalar hareketlenebiliyor. Ülkeler ile ilgili çok önemli hareketlenmeler meydana gelebiliyor. Ekonomide artık tüm kurumlar, piyasalar ile sürekli teyakkuzda olunması gereken bir döneme girdik” dedi.

HER GÜN YENİ BİR ADIM

Atılan adımların etkisini gösterdiğini ifade eden Albayrak, önümüzdeki dönemde ekonomik süreci daha farklı ve yeni adımları atarak yöneteceklerini vurguladı. “Her gün yeni bir adım. Yeni bir mimari inşa ediyoruz” diye konuşan Albayrak, Katar’la yapılan 15 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının hatırlatılması üzerine “Dünyanın dört bir tarafıyla, Fransa’dan Almanya’ya, Rusya’dan Çin’e, Katar’dan İngiltere’ye kadar çok geniş yelpazede görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleriyle ilgili olarak da Albayrak şunları ifade etti: “Bizler tüm bu kurumlarla da objektif iletişimle ilişkilerimizi yürütmek istiyoruz. Ama sadece son üç aydaki adımlara baktığımızda hakikaten insanın aklına çok farklı şüpheler düşüyor. Bakıyorsunuz, Katar açıklama yapmış, 15 milyar dolar girişi var, kur düşmeye başlamış, tüm finansal piyasa aktörlerini içeren aksiyon planı hayata geçirilmiş ama hiçbirini dikkate almayarak bu açıklamalar yapılıyor. Ve Türkiye’yi 2000, 2001 yılının seviyesine düşürmeye çalışıyorlar. Ekonominin bırakın tamamından, ekonominin ‘E’ harfinden biraz anlayan bir insan 2000-2001’in Türkiye’si ile bugünkü Türkiye’nin ekonomisinin karşılaştırılmayacak seviyede olduğunu ortaya koyar.”