Türkiye trenini kaçıran kaybedecek
Bakan Albayrak, Türkiye’nin yaşanan süreçten güçlenerek çıkacağını belirterek “Treni kaçıran kaybeder” dedi. Albayrak kredi geri çağırma iddialarına da sert çıktı: “Reel sektöre zarar veren karşısında beni bulur.”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Paris’te bir araya geldi. Görüşme öncesi uçakta Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, Türkiye’nin yaşanan süreçten güçlenerek çıkacağını belirterek “Türkiye trenini kaçıran kaybeder” dedi. Yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen telekonferansa 6.100 yatırımcının katıldığını hatırlatan Bakan Albayrak “Bugüne kadar en yoğun katılımlı telekonferans yaklaşık 8 bin küsür yatırımcıyla Brexit sonrası İngiltere’ye yapıldı. Bu, bugüne kadar yapılmış en yoğun yatırımcıdan bir tanesi oldu. Hakikaten çok açık, net ve şeffaf bir şekilde şunu anlatmaya gayret ettik: 15 yıldır Türkiye piyasalarında hangi enstrümanla girmiş olursa olsun, yatırımcı bugüne kadar olduğundan farklı bir iletişimle muhatap olmayacak. Siyasi saikle hareket eden yatırımcıların tamamı sonunda kaybedecek, ekonomik olarak kaybedecek bu süreçte göreceğiz. Türkiye trenine atlamayan, bu treni kaçıran kaybedecek. Ne olursa olsun küresel ve bölgesel hangi tehditler ve sınamalarla karşı karşıya kalırsa kalsın Türkiye bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır bundan en ufak bir şüphem yok” dedi.
GÜÇLÜ DÖNÜŞÜM SÜRECİ
“Türkiye’de bu iktidar elinde 5 yıllık güçlü bir yetkiyle Türkiye’yi 2023’e, 100. yıla taşıyacak” diyen Albayrak şöyle devam etti: “Çok güçlü bir OVP’siyle, planlamasıyla, mali disipliniyle, yapısal dönüşümüyle, sanayi dönüşümüyle, katma değerli ürün üretim altyapısıyla, çok güçlü bir dönüşüm sürecine gidiyor. Ve ben yine onu söylüyorum 15 yıl boyunca Türkiye’ye bu makul bakış açısıyla bakan yatırımcıların tamamı 2023 Türkiye’sine geldiğinde bu resimden çok daha kazançlı çıkacak.”
Bayram tatili boyunca uluslararası piyasaların açık olduğunu hatırlatan Albayrak, bu süreçte herhangi bir saldırı görmediklerini söyledi. Bakan Albayrak, “Yaşadığımız süreçler bize çok farklı şeyler öğretiyor. Küresel sistemde her anlamda teyakkuzda olmamız lazım ülke olarak. Ekonomide artık bir açıklama ile bir tweet ile piyasalar hareketlenebiliyor. Ülkeler ile ilgili çok önemli hareketlenmeler meydana gelebiliyor. Ekonomide artık tüm kurumlar, piyasalar ile sürekli teyakkuzda olunması gereken bir döneme girdik” dedi.
HER GÜN YENİ BİR ADIM
Atılan adımların etkisini gösterdiğini ifade eden Albayrak, önümüzdeki dönemde ekonomik süreci daha farklı ve yeni adımları atarak yöneteceklerini vurguladı. “Her gün yeni bir adım. Yeni bir mimari inşa ediyoruz” diye konuşan Albayrak, Katar’la yapılan 15 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının hatırlatılması üzerine “Dünyanın dört bir tarafıyla, Fransa’dan Almanya’ya, Rusya’dan Çin’e, Katar’dan İngiltere’ye kadar çok geniş yelpazede görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.
ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR
Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleriyle ilgili olarak da Albayrak şunları ifade etti: “Bizler tüm bu kurumlarla da objektif iletişimle ilişkilerimizi yürütmek istiyoruz. Ama sadece son üç aydaki adımlara baktığımızda hakikaten insanın aklına çok farklı şüpheler düşüyor. Bakıyorsunuz, Katar açıklama yapmış, 15 milyar dolar girişi var, kur düşmeye başlamış, tüm finansal piyasa aktörlerini içeren aksiyon planı hayata geçirilmiş ama hiçbirini dikkate almayarak bu açıklamalar yapılıyor. Ve Türkiye’yi 2000, 2001 yılının seviyesine düşürmeye çalışıyorlar. Ekonominin bırakın tamamından, ekonominin ‘E’ harfinden biraz anlayan bir insan 2000-2001’in Türkiye’si ile bugünkü Türkiye’nin ekonomisinin karşılaştırılmayacak seviyede olduğunu ortaya koyar.”
Dövizle kiralamanın önüne geçilecek
Dolarİzasyonla ilgili olarak çok yoğun bir çalışmanın başladığını vurgulayan Bakan Albayrak, “AVM dükkanlarında, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. İşte burada hassas bir nokta var. Bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Meclis’e getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an” dedi.
Halkbank’a ceza topyekun saldırının başladığını gösterir
Halkbank konusunun son dönemde farklı kesimler tarafından manipülasyon konusu yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Albayrak “İnceleme süreci başladıktan sonra da ABD makamlarının talep ettiği bilgi ve belgelerin ibrazı için ABD’li hukuk firması King and Spalding ile sözleşme imzalanarak, tüm İran bağlantılı işlemlerin incelenmesi talep edilmiştir. Hukuk firması incelemesinde, ABD’li uzman data analiz firması Exiger de rol aldı. İnceleme sonunda; bankanın İran’a yönelik yaptırım kurallarını ihlal etmediği, şeffaf olmayan uygulama bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler belgeleriyle birlikte ABD’ye bildirilmiştir” dedi. Halkbank’ın bu süreçte ismini bile zikretmenin hukuk dışı olduğunu ifade eden Albayrak “Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD’de artık hukuk sisteminin tamamen siyasi endişelere hizmet ettiğini ve Türkiye’ye karşı topyekun bir saldırının başlatıldığını düşündürür. Sürecin sonunda aksi karar tamamen siyasi bir karar olur” diye konuştu.
Artık kimse Vergi Barışı beklemesin
Bakan Albayrak “Benim bakanlığım döneminde bir daha böyle bir Vergi Barışı olmayacak. Ben 1 yıl kalırım, 5 yıl kalırım bilmem ama benim bakanlığım döneminde bir daha vergi barışı yok. Ve biz daha yalın ve daha tabana yayılmış vergi sistemi için çalışıyoruz. Bütçeye gelirlerin artışı açısından güzel, başarılı bir program oldu. Bundan sonra artık kimse vergi affı, Vergi Barışı beklemesin” diye konuştu. Borç yapılandırmasıyla ilgili başvuru süreci önceki gün sona ermişti. Sigorta primi borçları, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, idari para cezaları ve Bağ-Kur prim borçlarının tamamı yapılandırma kapsamına girmişti. Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçlarını ilk taksit ödeme süresi içinde, 18, 12, 9, 6 taksitte veya peşin ödeyebiliyor. Peşin ödemede hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı ise alınmıyor. İlk taksit ödemeler ise eylülde başlayacak.
Altın yumurtlayan reel sektörü kimse kesemez
KurdaKİ artışın reel sektöre olan etkisinin sorulması üzerine Albayrak şunları söyledi: “Özellikle bankacılık ve reel sektör ilişkisini sektör bazlı inceledik. Stres testleri yaptık, BDDK ile düzenli toplantı yapıyoruz. Reel sektörün bu dalgalanmalardan minimum etkilenmesi için çok önemli adımlar attık. Bankacılık sektörümüzün güçlü yapısından memnunuz. Ancak bu tek başına bir anlam ifade etmiyor. Reel sektörde aynı oranda güçlü olduğu sürece bankacılık sektörü de kalitesini görecek. Türkiye’nin reel ekonomisi altın yumurtlayan tavuktur, kimsenin kesmesine izin vermeyiz vermeyeceğiz. Zarar vermeye çalışanlar da karşısında ilk beni bulacaklar.”
Yeni reformlar yapılacak
Albayrak, “2019 için en büyük risk nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Türkiye’nin ekonomisi ve finansal sistemiyle ilgili büyük bir risk görmüyoruz. Ekonomimizin temelleri sağlam. Ama önemli olan şu bizim için. Küresel sınamalarla karşı karşıya kaldığında ne tür eksikliklerimiz var? Neleri tespit ediyorsunuz, nasıl adımlar atıyorsunuz? İşte tüm bu sınamalarda dalgalanmalar yaşamamak için gerekli tüm yapısal reformları, kısa-orta ve uzun vadeli stratejileri, mevzuat değişikliklerini hayata geçireceğiz.”
Dolar cezalandırma aracına dönüştü
Son yaşananların doların küresel ve finansal sistemde artık güvenilir bir ticari enstrüman olmaktan çıktığını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Bakan Albayrak “Bugün Türkiye’ye böyle bir müdahale, yarın bana, ertesi gün diğerine. Şimdi siz güvenilir liman diye dünyaya pazarladığınız bir para birimini siyasi saikle birden fazla farklı ülkeler için cezalandırma aracına dönüştürüyorsunuz” diye konuştu.
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