Türkiye turizmde rekor kıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’de bu sene rekor seviyede turist ağırlanacağını belirterek, “Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak değil, daha nitelikli turiste yöneliyoruz” dedi.

PARA HARCASINLAR

Ersoy, “Türkiye Festivali”nin açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’da birçok ülkede Türkiye’ye yönelik politik bakışta yumuşama yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Onlar da bazı gerçekleri görmeye başladılar. Bu da zaten turist trafiğine yansıyor. Avrupa’dan da çok ciddi artışlar var. Şu andaki uçak planlamaları doğrultusunda, önümüzdeki sene de çok umutlu gözüküyor” dedi. Türkiye’yi bu yıl ziyaret eden Rus turist sayısında ilk 6 ayda son derece iyi bir artışın yaşandığına işaret eden Ersoy, “Yılın ilk yarısında yüzde 40’lık bir artış var. Sezon sonuna kadar böyle devam ederse 6 milyon rakamını yakalayacakmışız gibi görünüyor” dedi. Türkiye’ye yönelik turistik ziyaretlerin önemli bir ivme yakaladığının altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy “Gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışma içerisindeyiz. Gidişatı iyi görüyoruz” dedi.