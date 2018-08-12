Türkiye turizmde rekor kıracak
Moskova’da Türk Festivali’nin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy “Bu sene rekor seviyede turist sayısını yakalayacağız” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’de bu sene rekor seviyede turist ağırlanacağını belirterek, “Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak değil, daha nitelikli turiste yöneliyoruz” dedi.
PARA HARCASINLAR
Ersoy, “Türkiye Festivali”nin açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’da birçok ülkede Türkiye’ye yönelik politik bakışta yumuşama yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Onlar da bazı gerçekleri görmeye başladılar. Bu da zaten turist trafiğine yansıyor. Avrupa’dan da çok ciddi artışlar var. Şu andaki uçak planlamaları doğrultusunda, önümüzdeki sene de çok umutlu gözüküyor” dedi. Türkiye’yi bu yıl ziyaret eden Rus turist sayısında ilk 6 ayda son derece iyi bir artışın yaşandığına işaret eden Ersoy, “Yılın ilk yarısında yüzde 40’lık bir artış var. Sezon sonuna kadar böyle devam ederse 6 milyon rakamını yakalayacakmışız gibi görünüyor” dedi. Türkiye’ye yönelik turistik ziyaretlerin önemli bir ivme yakaladığının altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy “Gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışma içerisindeyiz. Gidişatı iyi görüyoruz” dedi.
Sorunu Booking.com yaratıyor
Ersoy, gelecek yıl Türkiye ve Rusya arasında düzenlenecek Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’na ilişki hazırlıklara da değinerek, “2019’da Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğimizin hem kültürel hem siyasi hem de halklar arasında fazlasıyla artacağını düşünüyorum.” dedi. Booking.com’a ilişkin sürecin çözümü için ise şirketin atması gereken adımlar olduğunu anlatan Ersoy, “Sorunun temelinde Booking.com yatıyor ısrarla ‘Türkiye’de vergi ödemeyeceğim’ diyor. Booking.com’un bakış açısını değiştirmesi gerekiyor” dedi.
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