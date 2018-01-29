Türkiye uçuş ağında Avrupa'nın lideri oldu

Arslan, yaptığı açıklamada, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) Havaalanı Hub Bağlantı Raporu'nun açıklandığını belirterek, söz konusu raporda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın küresel hub bağlantısında dünyanın en hızlı büyüyen 20 havalimanı içinde 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi.

AVRUPA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

2007-2017 dönemindeki hub bağlantı artışlarına göre yapılan analizde, Atatürk Havalimanı'nın yüzde 591 artışla Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ilk 10'a giren tek Avrupa havalimanı olduğunu vurgulayan Arslan, sıralamada Moskova'nın 12'nci, Lizbon'un 14'üncü, Brüksel'in 20'nci sırada yer aldığını dile getirdi.

Arslan, geçen yılın verilerine göre, Avrupa'da bağlantı sayısı en fazla 20 havalimanı sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 4'üncü sıraya yükseldiğine dikkati çekti.

Atatürk Havalimanı'nın; Frankfurt, Amsterdam, Paris Charles De Geulle havalimanlarının ardından sıralamada yerini aldığına işaret eden Arslan, beşinci sırada Heathrow Havalimanı'nın bulunduğunu kaydetti.

YÜZDE 591 İLE AVRUPA'NIN EN HIZLI BÜYÜYEN HUB'I

Atatürk Havalimanı'nın, yüzde 591 ile Avrupa'nın en hızlı büyüyen hub'ı olduğu için 2007 yılında 13'üncü sırada iken 10 yılda 9 basamak yükseldiğini vurgulayan Arslan, "Doğrudan bağlantılı uçuşlarda ise 2007 yılında Avrupa'da 20'nci sırada olan Atatürk Havalimanı, 2017'de 5'inci sıraya yükselirken, 10 yıllık süreçte yüzde 118'lik artışla Avrupa'da doğrudan uçuşlarını en fazla geliştiren havalimanı oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin bağlantı stratejisiyle ilgili ACI raporunda detaylı bir analiz yapıldığını belirten Arslan, raporda Türk Hava Yollarının (THY) bağlantılarının ayrı bir kategoride değerlendirildiğini ve Körfez ülkeleri ile THY'nin Avrupa'nın hub bağlantılarına olan etkilerinin mercek altına alındığını söyledi.

PAZAR PAYI ARTTI

Avrupa'dan dünyanın diğer bölgelerine aktarmalı bağlantılarda 2007 yılında pazarda yüzde 0,6 pay sahibi olan THY'nin 2017'de bu oranı yüzde 3,6'ya yükselttiğine dikkati çeken Arslan, Avrupa'dan Asya'ya yapılan bağlantılı uçuşlarda ise THY'nin 10 yıl içinde pazardaki payını yüzde 1,1'den yüzde 4,6'ya çıkardığını belirtti.

Raporda, Türkiye'nin Avrupa uçuş bağlantılarında 2017 yılında bir miktar azalma (yüzde 6) yaşandığına yer verildiğini aktaran Bakan Aslan, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi, Türkiye'nin havacılıkta yakaladığı büyümeyi engellemek için yapılan saldırılar, dizüstü bilgisayar yasağı ve tüm korumacı politikalara rağmen Türkiye'nin sivil havacılıkta büyümesini sürdürdüğünü bildirdi.