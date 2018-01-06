Türkiye yeni uçak trafiğinde lider

YOLCU SAYISI 193 MiLYONU AŞTI

Türkiye genelinde geçen yıl havayolu yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, geçen yıl havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yıla göre, iç hatlarda yüzde 2.8 artışla 910 bin 684, dış hatlarda yüzde 3.8 artışla 588 bin 435, toplamda ise yüzde 3.2 artışla 1 milyon 499 bin 119’a yükseldi. Aynı dönemde üst geçiş trafiği yüzde 9.6 artışla 413 bin 97’ye çıktı. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle yüzde 4.5 artışla 1 milyon 912 bin 216’ya ulaştı. Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl iç hat yolcu trafiği yüzde 6.9 artışla 109 milyon 599 bin 161, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17.1 artışla 83 milyon 432 bin 585 oldu. Böylece geçen yıl sonu itibarıyla direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti. Bu arada Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını 2017’de kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre 5 milyon 29 bin 966 artarak 95 milyon 113 bin 289 oldu. Kentteki iki havalimanında, 2017’de 680 bin 433 uçak iniş-kalkış yaptı.