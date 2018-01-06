Türkiye yeni uçak trafiğinde lider
Türkiye, Avrupa hava sahasında günlük ortalama en fazla yeni trafik ekleyerek şampiyonluk koltuğuna oturdu. Türkiye’yi İspanya takip ederken, günlük 58 trafikle Adnan Menderes-Atatürk Havalimanı arası uçuş trafiği de Avrupa lideri oldu.
Avrupa hava trafiğini yöneten Eurocontrol verilerine göre, Aralık ayında üst geçişler (overflight) dahil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 217 trafikle İspanya yer aldı. Veriler, Türkiye’de aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 5.5, kalkan uçak sayısında yüzde 5.3, iç hatlarda yüzde 7.8, transit uçuşlarda yüzde 14.2 artış görüldüğünü, genel artış oranının ise yüzde 9.1 olduğunu gösteriyor.
İSTANBUL İKİNCİ
Rakamları paylaşan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, aralık ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 581.8 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 488.7 kalkışla kasım ayına göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti.
YOLCU SAYISI 193 MiLYONU AŞTI
Türkiye genelinde geçen yıl havayolu yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, geçen yıl havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yıla göre, iç hatlarda yüzde 2.8 artışla 910 bin 684, dış hatlarda yüzde 3.8 artışla 588 bin 435, toplamda ise yüzde 3.2 artışla 1 milyon 499 bin 119’a yükseldi. Aynı dönemde üst geçiş trafiği yüzde 9.6 artışla 413 bin 97’ye çıktı. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle yüzde 4.5 artışla 1 milyon 912 bin 216’ya ulaştı. Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl iç hat yolcu trafiği yüzde 6.9 artışla 109 milyon 599 bin 161, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17.1 artışla 83 milyon 432 bin 585 oldu. Böylece geçen yıl sonu itibarıyla direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 193 milyon 318 bin 708 olarak gerçekleşti. Bu arada Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını 2017’de kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre 5 milyon 29 bin 966 artarak 95 milyon 113 bin 289 oldu. Kentteki iki havalimanında, 2017’de 680 bin 433 uçak iniş-kalkış yaptı.
İSTANBUL-İZMİR ARASI UÇUŞ TRAFİĞİ İLK SIRADA
Aralıkta Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 58.6 trafikle Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti oldu. Bu havalimanları arasındaki trafikte geçen yıla göre yüzde 8.7 artış görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı-Esenboğa Havalimanı çifti günlük ortalama 57.3 trafikle ikinci, Adnan Menderes Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 50.8 trafikle dördüncü, AHL-Esenboğa Havalimanı çifti günlük ortalama 45.1 trafikle yedinci sırada yer aldı. Aralık ayında Avrupa’nın en yoğun havalimanı çiftleri sıralamasında ilk dörtte üç, ilk yedide 4 havalimanı çifti Türkiye havalimanlarından oluştu.
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