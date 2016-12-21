Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinde 9 adımlık yol haritası

Türkiye’nin Çin ile ekonomik ilişkilerinin sürdürülebilir ve dengeli bir hale gelmesi amacıyla 9 adımlık yol haritasını içeren 'Asya Yüzyılında Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi için Yol Haritası'başlıklı rapor, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi öncülüğünde hazırlandı.

“Çin, küreselleşme sürecinin öncüsü haline geldi”

Raporun lansmanında açış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, küresel ekonominin Asya’laşırken, Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü olarak atılımları ile küreselleşme sürecinin öncüsü haline geldiğini belirtti. Çin ile daha yüksek hacimli, kaliteli ve yüksek katma değerli ekonomik işbirliğini sürdürülebilir ve dengeli bir düzlemde tesis etmenin, bir tercihten öte bir mecburiyet olduğunu ifade eden Vardan, “Türkiye’nin temel meselesi olan yüksek gelir seviyesindeki ekonomiler ligine çıkabilmesi için Asya’daki zenginleşmeden gerek ticaret, gerek ise yatırım olarak pay almak zorundadır. Bunun da yolu Çin ile sürdürülebilir ve düzenli bir ekonomik ilişki kurmaktan geçiyor. Türkiye’nin 2023, Çin’in ise 2025 vizyonu iki ülke arasında gerekli sinerjiyi ortaya çıkaracaktır. Son dönemlerde iki ülke arasında artan karşılıklı diyalog, istişare ve iletişim, ekonomik işbirliğinin daha üst seviyelere taşınabilmesi için uygun ortamı sağlamaktadır” dedi.

DEİK İş Konseyi Başkanı Kolbaşı: “Raporun, bin 200 ürüne dokunarak 9 başlıkta Türkiye-Çin arasındaki ilişkilerine ticari, sosyal ve kültürel gelişimi için rehberlik edeceğini düşünüyor”

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşıise konuşmasında,“Bu raporun, 1.200 ürüne dokunarak 9 başlıkta, Türkiye-Çin arasındaki ilişkilerine önce ticari, daha sonra da sosyal ve kültürel gelişimi için rehberlik edeceğini düşünüyor ve iş dünyası ile kamuoyunun beğenisine sunuyoruz” dedi.1992 yılında kurulan DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin beşinci Başkanı olduğunu vurgulayan Kolbaşı sözlerine şöyle devam etti: “Bu dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren 739 Çinli firma ile Çin’de faaliyet gösteren Türk firmalarını ortak bir platformda buluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Çin’in 2013 yılı itibari ile inisiyatif aldığı ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesine İş Konseyi olarak dahil olmak istiyoruz. Hatta tarihi İpek Yolu’nun Xian’daki başlangıç anıtının bir benzerini, Asya Kıtası'nın son noktası olan İstanbul’da yapmak istiyoruz. İlişkilerimizi sürdürdüğümüz Bakanlık ve etki ettiğimiz tüm kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarını ve özel kuruluşları tek bir stratejide ortak bir platformda toplamaya çalışıyoruz. DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin de bu doğrultuda en uygun platform olduğunu herkese anlatıyoruz”.

Ekonomi Bakanlığı 2015 yılı verilerine göre Türkiye-Çin toplam dış ticaret hacmi; 27 milyar dolar, Türkiye’den Çin’e yapılan ihracat; 2.4 milyar dolar,başlıca ihracat kalemleri; mermer ve doğal taş, krom cevherleri, bakır cevherleri, kurşun cevherleri, çinko cevherleri ve kimyasallar oldu. Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalat ise 24 milyar dolar olurken başlıca ithalat kalemleri; telefon cihazları, otomatik bilgi işlem mak, demir-çelik yarı mamülleri ve sentetik filament iplikleri olarak gerçekleşti. İki ülke arasındaki toplam dış ticaret dengesi ise Çin lehine 22.4 milyar dolar oldu.

Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi için izlenecek yol haritasında 6 ana başlıkta çalışma programı hazırlandı. Raporda başlıklar şu şekilde belirtildi:

1. Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracatı

2. Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithalatı

3. Türkiye’deki Çin Halk Cumhuriyeti yatırımları

4. Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Türk yatırımları

5. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında hizmet ticareti

6. Ekonomik ilişkileri destekleyici unsurlar

Temel Bulgular ise raporda şu şekilde belirtildi:

"Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerinde Türkiye aleyhine büyümeye devam eden ticaret açığı bulunmaktadır. Türkiye’den Çin Halk Cumhuriyeti’ne 2015 yılında toplam 2,4 milyar dolar ihracat yapılırken, Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan ithalat 24,9 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye halen Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı her 1 dolar ihracata karşılık 10 dolar üzerinde ithalat yapmaktadır. Bu eğilimin devam etmesi durumunda, 2010 yılında iki ülke hükümetleri tarafından açıklanmış olan, 2020 yılına kadar 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılırsa, Türkiye’nin cari açığı üzerinde yılda 80 milyar dolar üzerinde bir yük oluşmuş olacaktır.

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat potansiyeli ve ihracatın geliştirilmesi için gerekli eylem planı

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) dört haneye inilerek toplam bin 200 civarında ürün pozisyonu için değerlendirme yapılarak Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat potansiyeli taşıyan ürünleri ve bu ürünler için önerilen eylem planı, aşağıdaki tabloda yer almaktadır".