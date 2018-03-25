Türkiye'de 2001 yılında kurulmaya başlanan teknopark sayısı 74'e ulaştı

Bakan Özlü, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknoloji geliştirme bölgelerinin, 2001 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile kurulmaya başladığını hatırlatan Özlü, Türkiye'nin bu alanda çok önemli mesafe katettiğini söyledi.



Özlü, bu ay Resmi Gazete'de kuruluş kararları yayımlanan "Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti" ile birlikte Türkiye'deki teknopark sayısının 74'e ulaştığına dikkati çekti. Söz konusu bölgelerin sanayiciyi, araştırmacı ve üniversitelerle buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesine olanak sağlayacağını belirten Özlü, "Teknoloji geliştirme bölgelerini desteklemeye ve artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında bilgi veren Özlü, bölgenin ağırlıklı olarak savunma sanayisi teknolojileri, enerji, otomotiv, bilişim ve nanoteknoloji alanlarında faaliyet göstermesinin planlandığını anlattı.



Bölgede, teknopark inşasının tamamlanmasının ardından 2 çok uluslu, 5 büyük ölçekli olmak üzere küçük ve orta boy işletmelerin yer alması öngörüldüğünü kaydeden Özlü, "Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, üniversite aracılığıyla teknik ve yönetsel destekler sağlanarak katma değer üreten bir yapıda olması amaçlanıyor. Sanayi ve üniversite etkileşimi yoluyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde aracı olan, gelişimi destekleyen ve bu konularda yetkin kişilerden oluşan bir 'Ar-Ge Kampüsü' oluşturulması hedefleniyor." diye konuştu.



Özlü, kuruluş kararı yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'ne de değinerek, bölgede ağırlıklı olarak ileri gıda teknolojileri, genetik, biyomühendislik, tıp, genom, kök hücre, medikal teknolojiler, kimya, ileri malzeme, enerji, yeni üretim yöntemleri, bilişim/yazılım teknolojileri, kalite geliştirme sistemleri ve geri dönüşüm gibi yüksek nitelikli çalışmaların gerçekleştirilmesini beklediklerini dile getirdi.



Bu yerleşkede, ilaç araştırma merkezi, nano/biyoteknoloji merkezi, klinik araştırma uygulama merkezi ve vektörle bulaşan hastalıklar araştırma uygulama merkezi gibi özel yapıların yer almasını planladıklarını aktaran Özlü, teknopark tam doluluğa ulaştığında en az 50'si büyük ölçekli olmak üzere 300 firmanın faaliyet göstereceğine işaret etti.