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Türkiye’de BT pazarı 22.3 milyar $’a ulaşır

Internatıonal Data Corporation (IDC), 2017 yılında Türkiye’de gerçekleşecek BT harcamalarını 22.3 milyar dolar olarak açıkladı.

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‘IDC Öngörüleri’ etkinliğinde, uluslararası teknoloji araştırma ve danışmanlık hizmetleri veren firmaların CIO’ları ve BİT tedarikçileri 2017 yatırım önceliklerini tartışmak üzere bir araya geldi. Dijital dönüşüm çalışmalarının ülkenin en fazla harcama yapan kurumlarında yavaşlayarak da olsa devam edeceğini belirten IDC Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları “Telekomünikasyon, finans, sağlık, eğitim ve perakende sektörlerinde altyapı harcamaları 2017’de ilerlemeye devam edecek. 2017’de Türkiye telekomünikasyon haricinde kalan BT pazarının 10.9 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz” dedi. 

 

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