Türkiye’de dizel otomobillerin tahtı sallanmaya başladı

Emisyon skandalı sonrasında tüm dünyada dizel otomobil satışları ciddi oranda düştü. Dizel payının yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde bu oran son üç yılda hızla düşürek yüzde 50'lere kadar geriledi. 2017'de ise ilk kez yüzde 50'nin altına inerek yüzde 45 oldu. Türkiye'de ise emisyon skandalına rağmen dizel talebi azalmadı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre dizelin pazar payı ilk dokuz aylık dönemde yüzde 61.4 oldu. Emisyon skandalının patlak verdiği 2015'ten bu yana Türkiye'de dizelin payı yüzde 61 seviyelerinde gerçekleşti.

ÇEVREYİ ÖNEMSEYEN YOKTU

Sabah'ın haberine göre dizel otomobillerin pazar payının düşmemesinin nedeni, tüketicilerin otomobil tercihinde çevreci faktörlere yeterli önemi vermemesi. Ayrıca filo satışlarında dizel talebinin yüksek olması da dizel otoların pazar payının artmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor.Ancak önümüzdeki dönemde bu tablonun değişeceğini gösteren sinyaller var. Bazı markalar dizel modellerin satışlarında kısıtlamalar yapmaya hazırlanıyor.

KÜÇÜK DİZEL GELMEYECEK

Örneğin Volkswagen 2020'den sonra Türkiye'de sadece 2.0 lt ve üstü dizel motorları satışa sunacak. Bu da hem markanın hem de toplam pazardaki dizel payını azaltacak. İki yıldır Jetta'da dizel motor seçeneği sunmayan Volkswagen'in toplam dizel payı da yüzde 55'e geriledi. 2020'den sonra markanın dizel payının daha da azalacağı tahmin ediliyor.

Yeni Polo için düzenlenen basın toplantısında markanın dizel politikalarını anlatan Doğuş Oto-Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun, üç yıl sonra Türkiye'ye sadece büyük dizel motorlu araçların geleceğini söyledi.

Uygun, Volkswagen'in bu kararı dizel motorlara getirilen yeni emisyon standartları nedeniyle aldığını kaydetti. Uygun, filolardaki dizel talebiyle ilgili soruya verdiği cevapla, Türkiye'deki "dizelci zihniyetin" değişmeye başladığını ortaya koydu. Bazı firmaların çevreci kaygılar nedeniyle filolarında benzinli otomobilleri tercih ettiklerini söyleyen Uygun, bireysel kiralama yapan filo şirketlerinin de portföylerine benzinli araçlar koyduklarını anlattı.

16 MİLYON SATAN POLO YENİLENDİ

1975'te üretimine başlanan ve dünya genelinde 16 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Volkswagen'in Polo modeli yenilendi. Altıncı jenerasyon Polo, Türkiye'de ikisi benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 4 farklı motor seçeneğiyle satılıyor. Benzinli motorlar 3 silindirli ve 1 lt. hacme sahip. Araç; Trendline, Comfortline ve ilk kez sunulan Highline olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satın alınabiliyor. Polo'nun fiyatı 64 bin 900 TL'den başlıyor.

ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN 2020'DE YOLDA

Elektrikli otomobillerin dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa sunulacağını söyleyen Uygun, ilk elektrikli VW I.D.'nin 2020'de ithal edileceğini kaydetti. Uygun, "I.D., Beetle gibi otomotiv dünyasında devrim yapacak bir model olacak. Sırasıyla crossover I.D. Crozz, C-SUV sınıfında yer alacak I.D. Lounge ve C segmenti I.D. Sedan satışta olacak" dedi. Elektrikli modeller için tüm VW bayilerine şarj istasyonu kuracaklarını söyleyen Uygun, şöyle devam etti: "Elektrikli VW'lerin menzili 400- 600 km arasında olacak. I.D.'nin dizel Golf otomatikten biraz daha ucuz olması bekleniyor. Aracın bataryasının yüzde 80'i hızlı şarjla 30 dakikada dolacak."

YENİ SUV MODELLERLE İDDİASINI ARTIRACAK

Yeni T-Roc modeli önümüzdeki yıın ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Markanın SUV atağı bununla sınırlı kalmayacak. Yenilenen Touareg Nisan 2018'de yollara çıkacak. 2019'da ise A segmentte yer alacak T-Cross gelecek.