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Türkiye'de şirket kuran Amazon'un internet adresi belli oldu

Amazon`un Türkiye`de faaliyetlerini yürüteceği internet adresi de belli oldu.

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Amerikalı e-ticaret devi Amazon artık resmen Türkiye'de. E-ticaret devinin Türkiye'de satış yapacağı platformun adresi de netleşti. Amazon Türkiye'de www.amazon.com.tr adresi üzerinden faaliyetlerini yürütecek. Sayfaya şu an girildiğinde www.amazon.de adresine yönlendirme yapılıyor ancak sitedeki tüm içerikler Türkçe olarak Türkiye'deki tüketicilere sunuluyor. 
 
PİYASA DEĞERİ 430 MİLYAR DOLAR
 
Amazon.com, ABD merkezli bir E-ticaret ve bulut bilişim şirketi. Jeff Bezos tarafından 5 Temmuz 1994’te Seattle şehrinde kuruldu. Forbes’un en inovatif şirketleri listesinde yer alıyor. 
 
Firmanın 2017 yılı piyasa değeri 427 milyar doları buluyor. Dünya genelinde 341 bin çalışanı var. Yıllık satış tutarı ise 135 milyar dolar değerinde.
 
ŞİMŞEK'TEN DESTEK
 
Türkiye pazarına resmi giriş konusunda büyük adım atan Amazon'a en büyük destek Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, yerli ve yabancı medyada yer bulan Amazon.com'un bu hamlesini sosyal medya hesabından değerlendirdi.
 
 

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