Türkiye'de yılın ilk çekirdeksiz üzüm hasadının yapıldığı Denizli'nin Buldan ilçesinde, ürün kalitesinin yüksek olması üreticiyi mutlu etti

İlçeye bağlı Doğanköy, Bölmekaya, Oğuz ve Yenice mahallelerinde yılın ilk sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadına başlandı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden gelen işçilerin bağlardan makaslarla kestiği üzümler, sepetlere doldurularak tüccarlar tarafından kamyonlara yerleştirildi.

Hasadın başlaması dolayısıyla Kaymakam Vekili Hatice Cemre İncesu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur ve Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Vekili İncesu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi baz alındığında Buldan'ın sultani çekirdeksiz üzümde ilk hasadı yapan yer olduğunu belirtti.

İlçede paketleme ve işleme tesisi olmadığından burada kesimi yapılan üzümün Sarıgöl ve Alaşehir'de işlendiğini anlatan İncesu, şunları söyledi:

"Buldan'ın bu yönü çok fazla bilinmiyor. Buradaki vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin, ziraat odasının talebi, burada bir paketleme tesisinin yapılıp doğrudan Buldan üzerinden ihracat yapılması. Bu gerçekleştirilirse eminim Buldan üzümü daha çok tanıtılacaktır."

Sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyen İncesu, "Bu yıl biraz olumsuz hava koşulları sebebiyle rekolte kaybı yaşanmış olmasına rağmen ürün kaliteli. Tabii halkın beklentileri Buldan üzümünün, sultani çekirdeksiz üzümün daha çok tanıtılması yönünde. İhracatçılarımız Rusya haricinde diğer pazarlara da açılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Üzümün toptan fiyatı 1,60-1,90 lira arasında

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur da turfanda yetiştirilen sultani çekirdeksiz üzümün Türkiye'de ilk hasadının bölgelerinde yapıldığını vurguladı. Uğur, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 38 bin dekar alanda üretim yapmaktayız, 85 bin ton civarında ürünümüz olmakta. Bölgemizin bağ alanlarının tamamında iyi tarım uygulamaları üreticilerimiz tarafından uygulanmakta. Fiyatlar şu an iyi, 1,80 lira civarında fiyatımız var. Üreticilerimize hayırlı olmasını, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum."

Uğur, yaş üzümün yanı sıra ürünün kurutularak değerlendirildiğine de değinerek, "Üreticiler, kuru üzümün fiyatının belirlenmesi konusunda beklenti içerisindeler, ona göre yol haritası çizmek istiyorlar. Ama şu andaki yaş üzüm fiyatı, üreticiyi ürününü satmaya teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al da yeni hasat sezonunun bölge çiftçisine hayırlı olmasını diledi. Al, şunları dile getirdi:

"Bu yıl rekoltede biraz düşüklük yaşıyoruz ama bunun yanında kalitede bir güzellik var. Bu sene ürünlerimiz güzel, kaliteli. Bölge çiftçimizin beklentisi yüksek. Fiyatlarımız 1,60 ile 1,90 lira arasında değişiyor bu yıl toptan fiyatlarımız. Üreticimizin elindeki malın kıymetini bilmesini istiyoruz. Çünkü bu ürün yılda bir defa meydana geliyor, ikinci bir üretim şansımız yok. İnşallah bölge çiftçimize hayırlı olur."

Toprak Mahsulleri Ofisinden kuru üzümde taban fiyat belirlemesini isteyen Al, "Geçen yıl güzel bir başlangıç yapıldı. Bu yıl da yine biz aynı şeyi bekliyoruz, Toprak Mahsulleri Ofisinin piyasaya müdahale etmesini ve kuru üzümün en az 8 liradan olmasını bekliyoruz." diye konuştu.