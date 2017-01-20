Yüzde 100 yerli insansız hava araçları için önemli adımlar atılıyor. Bu bağlamda üstün teknik özelliklere sahip olarak üretilen yerli İHA motoru 2019 yılında hizmete sunulacak.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştirilen yerli insansız hava aracı motoru için çalışmalar sürüyor.

Küresel ölçekte lider bir motor şirketi olma misyonu doğrultusunda, sahip olduğu yüksek imalat teknolojilerine paralel olarak özgün tasarıma sahip yerli motor hedefi için planlı çalışmalar sürdüren şirket, Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile 27 Aralık 2012 tarihinde imzalanan proje, MALE sınıfı insansız hava araçları ihtiyaçları doğrultusunda üstün teknik özelliklere sahip olan bir turbodizel havacılık motorunun yurt içi imkanlar ile geliştirilmesini kapsıyor.

2019 YILINDA HİZMETTE

Kalifikasyon ve sivil sertifikasyonu 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen proje ile Türkiye MALE sınıfı insansız hava araçlarında kullanılabilecek üstün nitelikli milli bir turbodizel motora sahip olacak.

Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerli İHA motorunun 2019 yılında hizmete sunulacağı belirtildi.

Proje kapsamında EASA CS-E temelinde Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu ve EASA Part 21 temelinde Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı (Pistonlu Motorlar) alınacak olması Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Operatif İHA Motoru'nun avantajları şöyle:

Daha Fazla Güç, Daha Yüksek Güç/Ağırlık Oranı

Daha Fazla İrtifa Güç Kabiliyeti

Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Daha Kompakt Tasarım

Sivil Havacılık Standartları ve Askeri Standartlar ile Uyumlu Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu

Özgün Motor Kontrol Sistemi Yazılımı ve Donanımı (Açık kod, geliştirilebilir)

Hızlı Teknik ve Lojistik Destek

İhtiyaca Bağlı Olarak Güç Artırma Potansiyeli

Operatif İHA Motoru'nun teknik özellikleri :

Maksimum Sürekli Güç : 170HP

Ağırlık : 170 kg

Özgül Yakıt Tüketimi: <210 gr/kWh

Elektrik Güç Üretim Kapasitesi: 9 kW (2 x 4.5kW)

Kritik İrtifa (Tam Gücün Sağlandığı İrtifa): 20.000 ft

Maksimum İrtifa: 30.000 ft

Pervane Devir Kontrolü : Değişken Hatve, Tek Levye Kontrolü, Hidromekanik

Dişli Kutusu: İtici ve Çekici Konfigürasyon Pervaneler ile Uyumlu

Motor Kontrolü : Yedekli Elektronik Motor Kontrol Sistemi (FADEC)

Motor Kontrol Yazılımı : Özgün DO178-C DAL-C uyumlu

EGÜS Kontrol Yazılımı : Özgün, DO178C, DAL-C uyumlu

Yakıt : JP8, Jet A1, EN590

Uçak Arayüzü : MALE Sınıfı İHA ile Uyumlu Mekanik, Elektronik ve Sinyal Arayüzü(Yenişafak)