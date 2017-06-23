Bakan Tüfenkci: Katar'a ihracat normalin 3 katı arttı

Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, 5 Haziran'dan bu yana Türkiye'nin Katar'a 32.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu tutarın Türkiye-Katar ticaretinin normal seyrinden üç kat fazla olduğunu söyledi.

Tüfenkci, bu ihracatın 12.5 milyon dolarının gıda ürünleri olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin toplam dış ticaretinin yılın ilk beş ayında büyüme kaydettiğini de kaydeden Bakan Tüfenkci, "Dış ticaretimiz toparlanıyor, ihracatımız büyümeyi destekliyor. Mayıs ayında yüzde 9.5 oranında artan ihracat yılın ilk beş ayında yüzde 8.9 arttı. Son bir yılda yüzde 4.7 büyüdü" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn başta olmak üzere bazı Körfez ülkeleri, terörizme destek verdiği iddiasıyla Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye olan kara ve havayolu ulaşımını askıya almışlardı.