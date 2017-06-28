Türkiye’den milyonlara Ramazan’da yardım eli

Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre, geçen yıl 6 milyar dolarlık insani yardım yaparak, 6.3 milyar dolarlık yardım yapan ABD’nin ardından ikinci ülke olurken bu Ramazan’da da yardıma muhtaçları unutmadı. Yapılan yardımlar çeşitli vakıflar aracılığıyla dünyaya ulaştırıldı. İşte dünyaya ulaşan yardımlar:

-KIZILAY: ‘Ramazan’ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım’ sloganıyla yardım kampanyası başlatan Kızılay, yaklaşık 100 bin koli dağıttı. Kızılay ayrıca Güney Sudan ve Yemen’e ayrı ayrı yaklaşık 15 biner tonluk yardım götürerek milyonların yüzünü güldürdü. Kızılay, benzer şekilde Yemen için de yardım gemisi göndermeye hazırlanıyor.

-DENİZ FENERİ: 41 ülkede iftar verdi. Bu ülkelerde ayrıca değeri 100’er lirayı bulan 15 bin gıda kolisi ve 5 bin yetime bayram harçlığı ve 10 bin kişiye bayramlık dağıttı. Yurtiçi de eklendiğinde yapılan Ramazan kolisi yardımı aylık 50 bini buldu. Suriye’de devletin belirlediği kampta iftarlar veren Deniz Feneri, Filistin’e giden yardım gemisine de AFAD aracılığıyla katkı sağladı. Deniz Feneri ayrıca Ramazan’da tüm bu yardımlara ek olarak Ülker’le vardığı mutabakat çerçevesinde aylık 50 bin koli gıda yardımı olmak üzere yılda 600 bin koli ve 2000 yetime 100 TL 12 ay boyunca harçlık dağıtımına da aracılık edecek.

- SADAKATAŞI DERNEĞİ: Dernek, ‘Kardeşim Orucunu Açtın mı?’ sloganıyla, abluka altında olan Gazze, işgal altında bulunan Kudüs, savaşın yaşandığı Suriye, kuraklık sebebiyle zor günler geçiren Somali, Kenya, Yemen ve Arakan’da onbinlerce kişiye ulaştı. Dernek Ramazan’da ayrıca Sri Lanka’da okul temeli atarken Burkino Faso’da ise bir caminin temelini attı birinin de açılışını gerçekleştirdi.