Dönmez: Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında 11 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen "Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi" sertifika töreninde konuşan Dönmez, enerji verimliliği alanında yapılacak yatırımlarla, birincil enerji tüketiminde yüzde 24'lük azalma sağlanacağını kaydetti.

Enerji verimliliği konusunda alınan kararın bu yıl içinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceğini belirten Dönmez, "Gelecek yıl enerji verimliliği konusunda daha ciddi ve somut adımlar atılacak. Söz konusu alanda gelecek yıl hamlelerin yapılacağı bir yıl olacak. Bu alanda 2017-2023 döneminde yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla 23,9 milyon TEP enerji azaltımı hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin birincil enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Bu kaynaklar açısından şanslı olan ülkelere kıyasla enerjiyi son derece etkin ve verimli kullanmak durumundayız. Türkiye'nin sağlıklı büyümesi için bu kaçınılmaz.” diye konuştu.

Hem çevresel hem de ekonomik olarak enerji verimliliği politikalarının önemli olduğuna değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliği, sağlam ve sağlıklı ekonomik büyümenin odak noktalarından biri olmaya devam edecek. Bakanımız tarafından açıklanan milli enerji ve maden politikamızda enerji verimliliğinin de önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Bu kapsamda biz ulusal enerji verimliliği eylem planını hazırlamış bulunmaktayız. 2017-2023 döneminde icraata koyacağız. YEKA projeleriyle biraz daha yoğun ilgilenildi ama sanmayın ki enerji verimliliğini ihmal ettik. Çok detaylı çalışmalar yapıldı.”