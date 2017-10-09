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Türkiye'den Rusya'ya ihracat kuralı hamlesi

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan sevkiyatları düzenlemek için yeni tarım ürünü ihracat kuralı getirdiğini öne sürdü.

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Türkiye’nin Rusya’dan sevkiyatları düzenlemek için yeni tarım ürünü ihracat kuralı getirdiğine dair haberler hakkında bir açıklama yapan Rusya Tarım Bakanlığı, yapılan değişikliği doğrulayarak bugünden itibaren faturaların onaylanması gerekeceğini belirtti.

'GÖRÜŞMELER YAPILACAK'

Türkiye'deki Rus ticari temsilciliğinin söz konusu bilgiyi Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden aldığını aktaran bakanlık, önümüzdeki günlerde Türk hükümetiyle değişikliklerle ilgili görüşmeler yapılacağının altını çizdi. 

'GÜNLÜK OLARAK GÖZETLENECEK'

Bakanlık, Rusya ve Türkiye arasındaki mevcut tarım ürünleri ticareti hacminin izlenmesi kapsamında yeni kuralın da günlük olarak gözetleneceğinin altını çizdi. 

Kaynak: SPUTNİK

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