MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye-Katar ticaret hacmi 5 milyar doları aşacak'

MÜSİAD Başkanı Kaan, Katar'ın başkenti Doha'da Körfez ülkeleriyle yaşanan kriz ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Katarla ilişkilerin ilerletilmesi amacıyla iki yıl önce savunma sanayi fuarı düzenlendiğini hatırlatan Kaan, "Son yaşadığımız krizle ilgili olarak ise MÜSİAD olarak AA aracılığı ile basın açıklaması yaptık ve Müslüman ülkelerin bu oyuna gelmemesi gerektiğini ifade ettik. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın parçalanmayın buyruluyor. Bizler de siz kardeşsiniz kardeşler birbirlerine küs ve düşman olmaz dedik. İslam ülkelerinin birbirlerinin terörizmi destekleyen ülke olarak ifade etmelerinin yanlış olduğunu ve Katar'ın yanında olduğumuzu duyurduk." ifadelerini kullandı.

Ramazan bayramından sonra daha geniş heyetlerle tekrar Katar'a geleceklerini belirten Kaan, diğer Körfez ülkelerine de heyetler göndererek birlik ve beraberlik çağrısı yapacaklarına dikkati çekti.

Katar'ın kriz sonrası özellikle gıda, inşaat yapı malzemeleri, sağlık ve ilaç konusunda ihtiyaçlarını karşılamak için MÜSİAD olarak çalışacaklarını vurgulayan Kaan, böylece Türkiye olarak hem Katar'ın yanında olmak hem de ihracatı artırmanın amaçlandığını dile getirdi.

MÜSİAD Başkanı Kaan, Katar'da gıda ve inşaat başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapılabileceğine de işaret ederek, ilerleyen yıllarda Türkiye ile Katar'ın ticaret hacminin 5 milyar doları aşabileceğini vurguladı.

Katar ile ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak ticaret konusunda Kaan, şunları ifade etti:

"İlk izlenimlerimiz çok ciddi rakamlar. Bize genel olarak 4,5 milyar dolar civarında ithalat rakamları verildi. Bunların yarısını bile alsak bizim için çok iyi. Diğer ülkelerden tedarik ettikleri ürünleri artık dışarıdan almak durumundalar. Türkiye büyük bir ülke olarak burada gereğini yapacaktır. Biz de MÜSİAD olarak 11 bin üye kuruluşa sahibiz ve tüm Katar'ın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir üye profilimiz var."

Katar'a gemi nakliye seferi başlatacaklarını ve Türk ürünlerini Katar'da diğer ülkelerin ürünlerinden daha ucuza pazara süreceklerini aktaran Kaan, Türk ürünlerinin taze, doğal ve kaliteli ürünler olduğunu, Katar halkının da kalite farkını görüp değer vereceğini düşündüklerine işaret etti.

Kaan, Katar tarafı ile yürüttükleri görüşmelere ilişkin ise "Türkiye'ye minnettar olduklarını ve ticareti artırmak istediklerini söylediler. Türkleri burada yatırıma davet ediyorlar." dedi.