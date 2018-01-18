FAO: Türkiye 2023'e kadar bitkisel ve hayvansal atıkları daha iyi değerlendirerek biyokütle enerjisi hedefine ulaşabilir

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, artan enerji ihtiyacını karşılamaya ve sera gazı emisyonlarını düşürmeye çalışan ülkelerin, fosil yakıtlara olan bağımlıklarını azaltmak için hidrojen, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği belirtildi.

Kullanılmayan tarımsal kalıntıları biyokütle enerjisi haline dönüştürme seçeneğinin çoğu zaman gözden kaçırıldığına işaret edilen açıklamada, FAO ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının hazırladığı bitki ve hayvan atıklarından sürdürülebilir biyokütle enerjisi seçenekleri başlıklı yeni değerlendirme raporu ile Mısır, Türkiye ve Ukrayna'daki potansiyelin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en büyük tarımsal üreticileri arasında yer aldığı belirtilerek, "Türkiye 2023'e kadar bitkisel ve hayvansal atıkları daha iyi değerlendirerek biyokütle enerjisi hedefine ulaşabilir." ifadesi kullanıldı.