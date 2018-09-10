Türkiye’nin 400 bin ton muz açığını Silifke kapatacak

Örtü altında genellikle domates üretiminin yapıldığı ilçede alternatif ürün arayışına giren çiftçiler kurdukları seralarda muz üretimine 3 yıl önce başladı. Şu anda 3 bin 200 dönüm serada 25 bin ton muz üretimi yapılırken dönümden 8 ila 10 ton ürün hasat ediliyor. Muzun kilosu ise üreticilerden 3 ile 3 lira 30 kuruştan alınıyor. Bir dönüm muz serasının maliyeti 40-50 bin lira arasında değişirken çiftçiler düşük faizli uzun vadeli kredi kullanarak sera yapıyor.

Silifke’de muz üretiminin yaygınlaştığını belirten Ziraat Mühendisi ve Zirai Danışman Mehmet Yaşar Çalmaşur, “Silifke ilçemizde muz üretimi 3 yıldır büyük bir atak gösterdi. 100 dekar olan üretim alanımız, 3 bin 200 dekara kadar yükseldi. Yılda 25 bin ton muz hasat ediyoruz. Bu ülkemiz ekonomisi açısından büyük bir başarıdır. Çünkü muz genelde yurt dışından ithal gelmekte ve dışarıya döviz vermekteyiz. Bu dövizin cebimizde kalması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Silifke’de muz üretiminde kalitemiz yüksek olup aroması ve rehası ithal muzdan daha üstün ve beğenilmektedir. Muz üretiminde Türkiye genelinde 400 bin ton civarında açığımız var. Bunu tamamlamak istiyoruz. Ama üreticimizin maliyetleri yüksek olduğu için zorlanmaktadır. Devlet teşviki ön plana çıktığı takdirde bu ithalatın önünü keseriz. Yaklaşık bir dekar alandan 8 ton ürün almaktayız. Ama yaptığımız çalışmalarda yılda 12-13 tona kadar bu rakamı çıkarmak mümkündür. Üreticimiz kış aylarındaki korkusundan dolayı yıllık tek ürüne yönelmektedir. Ama bunun 12 ay süresince ürün alabilecek şekilde ayarlama yapabilirsek yıllık hem 12-13 ton verim alacak, hem kâr yapacak, hem de 12 ay boyunca ürün alacağımız için ithal muzun önünü keseceğiz. Kaliteli dikim ve hasat ayları Eylül dikimidir. Hasadımız Eylül ayında başlayıp Aralık ayına kadar devam etmektedir” dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Silifke’de son yıllarda muz üretiminin de yaygınlaşmaya başladığını belirten Doygun, “Silifke’de şu anda birinci ürün çilek. Ancak önümüzdeki yıllarda muz üretimi de daha da yaygın hale gelecektir. Çünkü ilçemizdeki toprak yapısı ve iklimi muz üretimine çok uygun” dedi.

Silifke’nin bir meyve sebze cenneti olduğunu ifade eden Doygun, “Biz burada çileği ön plana çıkarmışken şimdi çiftçilerimiz alternatif ürün yani daha değişik ürünlere geçiyor. İlk turfanda yaz sebze meyve ilçemizde çıkıyor. Şu anda da muz seralarına başladık. Bir dönümden 8 ila 10 ton mal almaktayız. Bir dönüm sera maliyeti 40-50 bin lira. Muz, çilek, erik, çeltik, yani Silifke’de yok diye bir şey yok” dedi.