Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy: Türk iş adamları Etiyopya'yı yakından takip etmeli

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Etiyopya'da yatırım yapmayı planlayan Türk iş adamlarına çağrıda bulunarak, "Kapalı bir ekonomi olarak görülen Etiyopya'da önemli bir özelleştirme programı başladı. Türk iş adamları ve yatırımcıları bu durumu yakından takip etmeli." dedi.

Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Büyükelçi Ulusoy, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Etiyopya'nın Türkiye için herhangi bir Afrika ülkesi olmadığının altını çizen Ulusoy, "Etiyopya, Türkiye için ilkleri temsil eden bir ülke." dedi. Ulusoy, Türkiye'nin sahraaltındaki ilk büyükelçiliğinin ve TİKA ofisinin Etiyopya'da açıldığını ifade etti.

Ulusoy, Etiyopya'nın tarihte sömürge altına girmemiş bir Afrika ülkesi olduğuna ve kendine has kültüre sahip özel bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Ulusoy, Etiyopya'da yatırım yapmayı planlayan Türk iş adamlarına çağrıda bulunarak, "Kapalı bir ekonomi olarak görülen Etiyopya'da önemli bir özelleştirme programı başladı. Türk iş adamları ve yatırımcıları bu durumu yakından takip etmeli. Büyükelçilik olarak kendilerine gerekli desteği sağlamaya her zaman hazırız." diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy, ülkenin geçmişte Eritre ile arasında yaşadığı sorunlara da değinerek, 1990'ların sonunda ortaya çıkan sınır anlaşmazlığının bugünlerde yumuşadığını dile getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştiğini, ortak altyapı projeleri ve karşılıklı uçuşların yeniden başladığını kaydeden Ulusoy, yeni Başbakan Abiy Ahmed'in bu konuda büyük emek harcadığını da sözlerine ekledi.

İnternet üzerinden vize

Ulusoy, Etiyopyalı yetkililerin Türk vatandaşları için "e-vize" uygulaması başlattığını ifade ederek, "Bu uygulamayla Türk vatandaşları konsolosluklara gitmeden, internet üzerinden Etiyopya vizesi alabiliyor. Gerekli evrakların internet üzerinden eksiksiz olarak sunulmasının ardından üç iş günü içerisinde kendilerine gelen yanıtın çıktısını alarak Etiyopya'ya giriş yapabiliyorlar." ifadesini kullandı. Ulusoy ayrıca, Türk iş adamlarının bu uygulamayla Etiyopya'daki fuarlara daha kolay katılacağına işaret etti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Etiyopya'da kuruluş için tüm hazırlıklarını tamamladığını ve resmi başvurularını da sonlandırdığını söyleyen Ulusoy, vakfın yapacağı faaliyetlerin Etiyopya'nın geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticari yatırımların önemli olduğunu vurgulayan Ulusoy, eğitim alanındaki yatırımların da aksamadan devam ettiğini ifade etti. Vakfın, kısa sürede Etiyopya'da çok daha etkin faaliyet göstereceğini söyleyen Ulusoy, Etiyopyalı gençlerin Türk dünyasıyla ilişkilerinin korunmasının önemine dikkati çekti.

"Türkçe ile ilgili faaliyetlerimizi arttırmak istiyoruz"

Etiyopya'da Türkiye'ye çok büyük bir ilginin olduğunu dile getiren Ulusoy, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) okutmanlarının buradaki üç üniversitede Türkoloji kürsüsü kurduğunu ve muazzam bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Bazı üniversitelerde yaklaşık bin kişinin Türkçe öğrenme talebinde bulunduğunu ifade eden Ulusoy, "Bu ilgi bizi çok motive etti. Önümüzdeki dönemde Türkçe ile ilgili faaliyetlerimizi arttırarak sürdürmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde YEE'nin başkent Addis Ababa'da bir merkez kurması için çalışmalarımıza başladık." dedi.

Öte yandan Ulusoy, Türk ürünleri ve dizilerinin de Etiyopya'da çok büyük bir marka değere sahip olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Ulusoy, Etiyopya'dan Türkiye'ye yönelik sağlık turizmindeki artışa dikkati çekerek, sağlık konusunda yaşanan gelişmeler ve firmaların koordinasyonlu çalışmalarının ardından Etiyopyalıların Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.

TİKA'nin Etiyopya çalışmaları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Etiyopya'da çok önemli iki projeyi tamamladığını belirten Ulusoy, bunlardan birisinin Harar şehrindeki Osmanlı Devleti'nin son konsolosluğu olduğunu söyledi. Ulusoy, bu yapının restorasyonunun da bitmeye yakın olduğu bilgisini paylaştı.

Ulusoy, bir diğer projenin de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Adil Kral" dediği Habeş İmparatoru Necaşi’nin ismini taşıyan Necaşi Türbesi restorasyonu olduğunu ifade etti. Ulusoy, Hz. Muhammed’in bu sahabelere Adil Kral Necaşi'ye gitmelerini tavsiye ettiğine ve Necaşi'nin Hazreti Muhammed döneminde zorda kalan sahabelere kucak açtığına dikkati çekti. Büyükelçi, Necaşi Türbesi yanında sahabe kabirlerini de içeren projenin, Etiyopya’nın çok kültürlü ve dinlere hoşgörülü yapısını tanıtacağına işaret ederek, projeyi Türkiye'nin yapmasının da ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Afrika Birliği ile iş birliği

Konuşmasında Afrika Birliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ulusoy, Türkiye'nin Afrika Birliği'nin az sayıdaki stratejik ortaklarından birisi olduğunun altını çizdi. Ulusoy, Afrika liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük teveccüh ve saygı duyduğunu söyleyerek, bu durumun Erdoğan'ın Afrika politikasına verdiği önemin bir sonucu olduğuna işaret etti.

Ulusoy, bu yıl 10-11 Ekim tarihlerinde "Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu"nun İstanbul'da gerçekleşeceğini belirterek, programın Türkiye ve Afrika Birliğinin eş başkanlığında düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı. Büyükelçi Ulusoy, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede, Afrika Birliğinin Türkiye ile gösterdiği iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.