Türkiye’nin Afrika ile ticaret hedefi 75 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasındaki İşbirliği Anlaşması kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin amacının Afrika ile ekonomik ilişkilerde her iki tarafın menfaatlerinin dengeli bir şekilde en üst seviyeye çıkarılması olduğunu söyledi. Zeybekci, “Afrika’nın tamamıyla Türkiye’nin dış ticaret hacmi, 2-2.5 milyar dolar seviyesinden bugün 25 milyar dolar seviyelerine geldi. Yeterli mi, kesinlikle yeterli değil. Hedefimiz bunu en kısa zamanda çok daha ileriye, 2’ye, 3’e katlayarak devam etmek şeklinde” dedi. Türk şirketlerinin Afrika’da çok önemli projeler gerçekleştirdiğinin altını çizen Bakan Zeybekci, bu projelerde Afrikalıları ve Afrika kültürünü göz ardı etmediklerini söyledi.

EXİMBANK DEVREYE

Bakan Nihat Zeybekci, Türk müteahhitlerinin Afrika›da 65 milyar dolarlık işe imza attıklarını söyledi. Zeybekci, Türkiye’nin 2003’te kıtada 12 büyükelçiliği olduğunu hatırlatarak, bugün ülkenin 41 Afrika ülkesinde büyükelçiliği ve 26 ülkede ticaret müşavirliği olduğunu söyledi. Zeybekci ayrıca Türk Hava Yolları’nın da Afrika’da 7-8 ülkeye uçarken bugün 50’ye yakın noktaya seyahat eder hale geldiğine işaret etti. Öte yandan ticaret için para konusuna da değinen Zeybekci “Aramızda ticareti arttırmak için ‘İlk başta paraya ve finans ihtiyacımız var’ diye bir zorunluluk yok. Barter diye bir şey var, bunu geliştirebiliriz. Türk Eximbank’ı devreye sokabiliriz” dedi. Zeybekci, asıl hedefin Türkiye ve ECOWAS arasında full entegre bir serbest ticaret antlaşması gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

TİCARET ARTACAK

Zeybekci “AB’ye baktığımızda toplam ticaretinin yüzde 70’ini kendi içinde yapıyor. O yüzde 70’lik rakam ile ECOWAS’ın yüzde 10’luk rakamını yan yana koyduğumuzda kat etmemiz gereken devasa bir mesafe var” dedi. Zeybekci’nin konuşmasının ardından Burkina Faso ve Togo ile DEİK iş konseyi kurma anlaşması imzalandı.