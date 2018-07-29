Türkiye'nin Afrika'daki imajından memnun olan Türk iş dünyası, kıtada daha fazla yer almayı hedefliyor

Türk iş dünyası temsilcileri, Afrika ülkelerinde Türkiye’ye yönelik olumlu yaklaşımdan memnun ve pazarda daha fazla yer almayı hedefliyor.



Afrika turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ziyaretlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye’nin sadece bazı ülkelerin yaptığı gibi Afrika’nın yer altı zenginliklerini alıp gitme yaklaşımına sahip olmadığını ve bu yüzden kıtada çok fazla kabul gördüğünü belirten Olpak, “Bizim en önemli değerlerimizden biri bu.” dedi.



Olpak, finansal çözümler üretebildiğinde bu ülkelerde daha fazla iş yapma imkanı olacağına dikkati çekerek, ülkeler arası ticarette lider uyumunun önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.



"Ortak daha fazla yapılacak şey var"



Güney Afrika’daki ekonomik koşulları değerlendiren Olpak, müteahhitlik dışında da çok farklı alanlarda iş yapmaya müsait bir ülke olan Güney Afrika'nın bankacılık ve finans sistemi bakımından bir iş adamının aradığı özelliklere sahip olduğunu söyledi.



Türkiye ve Güney Afrika arasında şu anda yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesine gelen bir ticaretin olduğunu belirten Olpak, “Aramızdaki dış ticaret arzu ettiğimiz seviyede değil. Güney Afrika'da yatırımı olan faal şirketlerimiz var. Ticaret açısından daha fazla gayret etmeliyiz." diye konuştu.



Olpak, iki ülkenin de küresel ölçekte benzer ekonomik parametrelerden etkilendiğine işaret ederek, “Ortak daha fazla yapılacak şey var.” dedi.



"Afrika’nın bugününü değil geleceğini düşünüyoruz”



MÜSİAD Genel Başkanı Kaan da Afrika’da Türkiye'ye karşı yaklaşımların çok güzel olduğuna dikkati çekerek, “Buralara geleceğiz, bölgeden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Afrika’nın bugününü değil geleceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.



Kıtadaki nüfus artışına işaret eden Kaan, 2050 senesinde şu anda 1,3 milyar olan nüfusun 4 milyarın üzerine çıkmasının beklendiğini ve bunun "müthiş bir potansiyel" olduğunu vurguladı.



Kaan, MÜSİAD’ın 2018 yılını “Afrika Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak, “Dünya genelinde 74 ülkede faaliyet gösteriyoruz. MÜSİAD’da gıdadan inşaata, tekstilden otomotive her türlü altyapıya sahip üyeler mevcut. Şu anda 12 olan Afrika şube sayısını 21’e çıkarmayı planlıyoruz.“ dedi.



Yakın süreçte ne kadar çok Afrika’yla ilgilenilirse, ne kadar iş temsilcisi gelirse o kadar fırsat yakalanabileceğini belirten Kaan, ülkelerden kaynaklanan finansman çözümlerinin de buralara taşınması gerektiğinin altını çizdi.



Afrika'nın hedef pazarların başında geldiğini söyleyen Kaan, “Amacımız bakir bölgeyi işlemek. Birikimi fazla olan bir ülkeyiz ve birikime sahip iş dünyasını buraya getirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.