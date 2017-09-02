Türkiye'nin birçok ilinde çıkartılan 'bentonit' en büyük kozmetik markalarına ihraç ediliyor

Tokat başta olmak üzere Edirne, Çankırı, Ordu'daki rezervlerden elde edilen bentonit madeni, inşaattan sondaja, kozmetikten tekstile kadar farklı sektörlerdeki bine yakın üründe kullanılıyor.

Birçok ürün için "olmazsa olmaz" niteliği taşıyan bentonit, cilt bakım maskelerinin de hammaddesini oluşturuyor. Suyla karıştırıldıktan sonra negatif elektrik yüklü bir ortam oluşturan sodyum bazlı doğal bentonit, yapısı gereği toksinleri vücuttan çıkartıyor, içerdiği mineraller de deri tarafından emiliyor.

Bu özelliğinden ötürü bentoniti cilt bakım maskelerinde hammadde olarak kullanan dünyanın en büyük kozmetik markaları, mineral zenginliği ve kalitesinden dolayı Türkiye'den çıkartılan ve içerisinde katkı olmayan doğal sodyum bentonitini tercih ediyor.

Fransa, Almanya ve İtalya'ya ihraç edilen Türk bentoniti, bu ülkelerde işlenerek dünyanın dört bir yanında güzelleşmek isteyen kadınların kullanımına sunuluyor.

"İHRAÇ ETTİĞİMİZ BETONİT İŞLENEREK ÜLKEMİZE GERİ GELİYOR"

Türkiye'nin önde gelen bentonit ihracatçısı Karben AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Yaşar Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bentonitin Anadolu topraklarının önemli bir zenginliği olduğunu ifade etti. Bentonitin sodyum, kalsiyum ve potasyum bazlı olmak üzere üç çeşidinin bulunduğunu belirten Karakaya, bunlardan en değerlisinin sodyum bazlı bentonit olduğunu kaydetti.

Sodyum bazlı bentonit kaynaklarının Türkiye'de en fazla Tokat'ta bulunduğunu vurgulayan Karakaya, bu bentonit çeşidinin dünyanın dört bir yerine ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye'nin maden ihracatında, bentonitin de paya sahip olduğunu dile getiren Karakaya, şu bilgileri verdi: "2015 yılında 416 bin ton bentonit ihraç eden ülkemiz 47 milyon dolar gelir elde etti. Buna rağmen, dünya rezervinin yüzde 20'sine sahip olan Türkiye, bentonitten yeterince faydalanamıyor. Hammadde olarak ihraç ettiğimiz bentonit, işlenerek ülkemize geri geliyor. Bu durum ciddi oranda katma değer kaybına neden oluyor. Ülkemizde de satılan birçok kozmetik ürünün içeriğindeki 'clay' maddesi aslında bentonitin ta kendisi. Bunu da dünyadaki birçok kozmetik markasına ülke olarak biz sağlıyoruz. Hatta bunu bilen birçok ünlü isim, doğadan çıktığı şekliyle kil temin etmek için bizden talepte bulunuyor."

DÜNYA REZERVİNİN 5'TE 1'İ TÜRKİYE'DE

Bir çeşit kil olan bentonitten, ilaç, kağıt, lastik sanayinde dolgu maddesi, çimento ve seramik sanayinde ise katkı maddesi olarak yararlanılıyor. Bentonit, yemeklik sıvı yağların ağartılması, şarap ve meyve sularının berraklaştırılması, sondaj, kozmetik, boya, tekstil, döküm ve inşaat alanlarında da yaygın olarak kullanılıyor.

Bentonit, dünya rezervinin 5'te 1'ine sahip olan Türkiye dışında ABD, Rusya, İngiltere, Yunanistan, Hindistan, Almanya, Çin, İtalya ve İspanya'da çıkartılıyor. Özellikle ABD, İngiltere ve Almanya, madeni çıkartmak kadar işlemekte de önemli bir konumda bulunuyor.

İyon değiştirme ihtiyacı bulunmadığı için katkı maddesi içermeden kullanılabilen sodyum bentonit varlığı açısından ise Türkiye, ABD ile birlikte dünyada lider konumda bulunuyor.