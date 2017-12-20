Türkiye'nin çelik üretiminde çift haneli artış

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 34,16 milyon tona ulaştı.

Küresel çelik üretiminin yüzde 85'ini temsil eden Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) kasım ayına ilişkin küresel çelik üretimi rakamlarını açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, kasımda yüzde 3,7 artışla 136,3 milyon ton oldu. Kapasite kullanım oranı da 1,5 baz puan yükselerek yüzde 70,7 düzeyinde gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise küresel üretim yüzde 5,4 artarak 1 milyar 536 milyon tona ulaştı.

Söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 7 artarak 3 milyon 115 bin tona çıkarken, bu yılın 11 aylık üretimi de yüzde 12,6 artış göstererek 34 milyon 163 bin tona ulaştı.

Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'in ham çelik üretimi kasımda yüzde 2,2 artışla 66 milyon 151 bin ton oldu. Ülkenin 11 aylık üretiminin yüzde 5,7 artışla 764 milyon 802 bin tona yükselerek dünya ham çelik üretiminin yaklaşık yarısına denk gelmesi dikkat çekti. Çin Maliye Bakanlığı, çelik ihracat vergisini gelecek yılın başından itibaren kaldıracağını açıklamıştı.

Kasımda, dünyanın 3. en büyük ekonomisi Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 1 artışla 8,70 milyon ton olurken, Hindistan'ın yüzde 4,2 artışla 8,35 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı ayda Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi Almanya'da üretim yüzde 4,5 artışla 3,48 milyon tona çıkarken, Rusya'nın üretimi yüzde 1,4 artışla 6,03 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 8,5 artışla 6,70 milyon ton ve Brezilya'nın üretimi yüzde 15,3 artışla 3,03 milyon tona yükseldi.