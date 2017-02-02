Türkiye’nin devlerinden cazibe merkezlerine ilgi
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı’na Türkiye’nin büyük ve güçlü firmalarından da ilgi olduğunu söyledi. Lütfi Elvan “Bugüne dek 20 milyar liralık bir ön talep oldu” dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlayan Cazibe Merkezleri Programı’na Türkiye’nin büyük şirketleri de ilgi gösteriyor. 23 ili kapsayan programa bugüne dek 20 milyar liralık ön talep olduğunu ve bu yatırımların 112 bin kişilik istihdam sağlayacağını söyleyen Elvan “Başvurular arasında büyük firmalar da var” dedi. Elvan “Programa ilgi oldukça yüksek. Özellikle Türkiye’de yer edinmiş, güçlü firmalarında yatırım talebinde bulunması bizi memnun ediyor” dedi. Elvan, özellikle imalat sanayinde deneyim sahibi işletme ve firmalara öncelik vereceklerini vurgulayarak, “Bu konuda tecrübesi olmayanlara öncelik vermeyeceğimizi net olarak ifade etmek istiyorum. Bu program bu yaklaşımla başarılı olacaktır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde imalat sanayinde güçlü bir sanayi altyapısını oluşacağına inanıyoruz” diye konuştu.
HER TÜRLÜ DESTEK VAR
Cazibe Merkezi Programı kapsamında verilecek desteklerden de bahseden Elvan, şunları ifade etti: “Ücretsiz danışmanlık desteği, fizibilite çalışması, arsa tahsisi, 20 bin metrekareye kadar kapalı alanı bedelsiz yapacağız. 10 milyon liraya kadar bina yapımını da bedelsiz olarak biz sağlayacağız. Herhangi bir para devlet olarak almayacağız. Fabrikanın kurulması aşamasında yatırımcının alacağı makine ve teçhizata faizsiz 10 yıl vadeli kredi vereceğiz. İlave teminat istemeyeceğiz. Girişimcinin ya da yatırımcının almış olduğu makine teçhizat teminat olarak kabul edilecek. Yerli makine ve teçhizat alınırsa 10 yıl vadeli, ilk 3 yıl faizsiz, ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Faizini biz ödeyeceğiz. Yurt dışından alınırsa vadeyi 6 yıla düşürüyoruz, çünkü yerli makine ve teçhizat kullanımını teşvik edeceğiz.”
YABANCI SERMAYE TÜRKİYE’YE AKIYOR
Son birkaç hafta içinde yurt dışı yatırımcıların Türkiye’ye bakış açılarında olumluya doğru gidişatın olduğunu gördüklerini vurgulayan Elvan, “Son iki üç haftada 452 milyon dolar civarında net girişin olduğunu görüyoruz, borsaya… Türkiye halen çok cazip bir ülke. Devlet borçlanma senetlerinden, hisse senedine doğru yönelme söz konusu ama Türkiye olarak biz önümüze bakıyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bundan sonra ne yapacağımızı da biliyoruz, kendi işimize bakacağız. Türkiye, özellikle son aylarda yaşanan tüketim ve yatırımdaki ertelemeyi, 2017’den itibaren tekrar tüketim ve yatırım itibarıyla ülkenin önü açılacaktır ve yatırımcılar için de cazip bir ülke olmaya devam edecektir” diye konuştu.
OVP’DE DEĞİŞİKLİK YOK
Lütfi Elvan ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) revizyonuna ilişkin, “Bu milli gelir hesabı Türkiye için bir milattır. Bundan sonraki süreçte elbette, Avrupa İstatistik Ofisinin (EUROSTAT) yapmış olduğu bazı değişikliklere yönelik biz de belki revizyona gideceğiz” dedi. Orta Vadeli Program’da da (OVP) bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyleyen Elvan “Biz şu aşamada bir bütün olarak OVP’yi revize etmeyi düşünmüyoruz. Yapısal reformlarımız var, merkezi yönetim bütçemiz var. Bunları uygulamaya devam edeceğiz” dedi.
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