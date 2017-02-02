Türkiye’nin devlerinden cazibe merkezlerine ilgi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlayan Cazibe Merkezleri Programı’na Türkiye’nin büyük şirketleri de ilgi gösteriyor. 23 ili kapsayan programa bugüne dek 20 milyar liralık ön talep olduğunu ve bu yatırımların 112 bin kişilik istihdam sağlayacağını söyleyen Elvan “Başvurular arasında büyük firmalar da var” dedi. Elvan “Programa ilgi oldukça yüksek. Özellikle Türkiye’de yer edinmiş, güçlü firmalarında yatırım talebinde bulunması bizi memnun ediyor” dedi. Elvan, özellikle imalat sanayinde deneyim sahibi işletme ve firmalara öncelik vereceklerini vurgulayarak, “Bu konuda tecrübesi olmayanlara öncelik vermeyeceğimizi net olarak ifade etmek istiyorum. Bu program bu yaklaşımla başarılı olacaktır. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde imalat sanayinde güçlü bir sanayi altyapısını oluşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

HER TÜRLÜ DESTEK VAR

Cazibe Merkezi Programı kapsamında verilecek desteklerden de bahseden Elvan, şunları ifade etti: “Ücretsiz danışmanlık desteği, fizibilite çalışması, arsa tahsisi, 20 bin metrekareye kadar kapalı alanı bedelsiz yapacağız. 10 milyon liraya kadar bina yapımını da bedelsiz olarak biz sağlayacağız. Herhangi bir para devlet olarak almayacağız. Fabrikanın kurulması aşamasında yatırımcının alacağı makine ve teçhizata faizsiz 10 yıl vadeli kredi vereceğiz. İlave teminat istemeyeceğiz. Girişimcinin ya da yatırımcının almış olduğu makine teçhizat teminat olarak kabul edilecek. Yerli makine ve teçhizat alınırsa 10 yıl vadeli, ilk 3 yıl faizsiz, ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Faizini biz ödeyeceğiz. Yurt dışından alınırsa vadeyi 6 yıla düşürüyoruz, çünkü yerli makine ve teçhizat kullanımını teşvik edeceğiz.”

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