Türkiye’nin en büyükleri otomatik katılımda AvivaSA’yı seçti

12 milyar TL fon büyüklüğü ve yüzde 19.5 pazar payıyla, BES fon büyüklüğünde sektör lideri AvivaSA, otomatik katılımın ilk ayında, aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı 130 adet şirket tarafından tercih edilerek, yeni uygulamada da liderliğini sürdürüyor. Yeni yılla birlikte devreye giren otomatik katılım uygulamasından sonra da BES sektöründe liderliklerini sürdüreceklerini inandığını vurgulayan AvivaSA’nın yeni CEO’su Fırat Kuruca “Bu iddiamızın en önemli kanıtı, başlayalı 1 ay olan otomatik katılım uygulamasında, aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı, 130 şirketin bizi tercih etmesidir. Otomatik katılıma özel oluşturduğumuz uzman saha ekiplerimiz, var olan çoklu dağıtım kanallarımız, hızlı ve kolay İK çözümleri sunan online platformumuzla otomatik katılıma hazırız. Bin ve üzeri çalışana sahip firmaların yüzde 95’i ile birebir görüştük. Kademeli geçiş kapsamında tüm potansiyel firmalara ulaşıp onları bilgilendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kuruca, şunları söyledi: “Kamu otoritesi, ülke tasarruf oranını artırmak için ciddi çalışmalar yürütüyor. 2013 yılında bireysel emeklilik sistemine yüzde 25 devlet katkısının getirilmesi bu çalışmalarda önemli bir aşama olmuştu. Sonrasında gündeme taşınan otomatik katılım uygulaması ise kamunun ülkemizdeki tasarruf oranını artırmak adına getirdiği önemli bir diğer reform.

PAZAR 400 MİLYAR TL

2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Sektörün beklediği birtakım gelişmelerin de gerçekleşmesiyle 2023 hedeflerinde BES’e ayrılan payın büyük oranda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Otomatik katılımın hayata geçmesi ile birlikte, sisteme kademeli olarak 14 milyon kişinin katılması bekleniyor. 2017 yılında, öncelikli olarak kamu dahil 6.5 milyon kişi sisteme katılmış olacak. Bu düzenlemeyle, 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik tasarruf oluşturulması öngörülüyor. Yüzde 25 oranındaki devlet katkısı, dünyada örneği olmayan bir uygulama. Bu katkı, sistemi teşvik etmek üzere sistem katılımcılarına bir fırsat olarak veriliyor. Ayrıca, bir defaya mahsus 1.000 TL’lik ek devlet katkısını ve emeklilikte yıllık gelir sigortası alınması halinde birikimin yüzde 5’i kadar ek devlet katkısı ödeneceğini de unutmamak gerekiyor.”