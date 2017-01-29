Türkiye’nin en büyükleri otomatik katılımda AvivaSA’yı seçti
AvivaSA, otomatik katılımın ilk ayında, aralarında dev holdinglerin de yer aldığı 130 adet şirket tarafından tercih edildi. AvivaSA CEO’su Kuruca “Kademeli geçiş kapsamında tüm potansiyel firmalara ulaşıp onları bilgilendirmeye devam ediyoruz” dedi.
12 milyar TL fon büyüklüğü ve yüzde 19.5 pazar payıyla, BES fon büyüklüğünde sektör lideri AvivaSA, otomatik katılımın ilk ayında, aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı 130 adet şirket tarafından tercih edilerek, yeni uygulamada da liderliğini sürdürüyor. Yeni yılla birlikte devreye giren otomatik katılım uygulamasından sonra da BES sektöründe liderliklerini sürdüreceklerini inandığını vurgulayan AvivaSA’nın yeni CEO’su Fırat Kuruca “Bu iddiamızın en önemli kanıtı, başlayalı 1 ay olan otomatik katılım uygulamasında, aralarında ülkemizin dev holdinglerinin de yer aldığı, 130 şirketin bizi tercih etmesidir. Otomatik katılıma özel oluşturduğumuz uzman saha ekiplerimiz, var olan çoklu dağıtım kanallarımız, hızlı ve kolay İK çözümleri sunan online platformumuzla otomatik katılıma hazırız. Bin ve üzeri çalışana sahip firmaların yüzde 95’i ile birebir görüştük. Kademeli geçiş kapsamında tüm potansiyel firmalara ulaşıp onları bilgilendirmeye devam ediyoruz” dedi.
Kuruca, şunları söyledi: “Kamu otoritesi, ülke tasarruf oranını artırmak için ciddi çalışmalar yürütüyor. 2013 yılında bireysel emeklilik sistemine yüzde 25 devlet katkısının getirilmesi bu çalışmalarda önemli bir aşama olmuştu. Sonrasında gündeme taşınan otomatik katılım uygulaması ise kamunun ülkemizdeki tasarruf oranını artırmak adına getirdiği önemli bir diğer reform.
PAZAR 400 MİLYAR TL
2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Sektörün beklediği birtakım gelişmelerin de gerçekleşmesiyle 2023 hedeflerinde BES’e ayrılan payın büyük oranda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Otomatik katılımın hayata geçmesi ile birlikte, sisteme kademeli olarak 14 milyon kişinin katılması bekleniyor. 2017 yılında, öncelikli olarak kamu dahil 6.5 milyon kişi sisteme katılmış olacak. Bu düzenlemeyle, 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik tasarruf oluşturulması öngörülüyor. Yüzde 25 oranındaki devlet katkısı, dünyada örneği olmayan bir uygulama. Bu katkı, sistemi teşvik etmek üzere sistem katılımcılarına bir fırsat olarak veriliyor. Ayrıca, bir defaya mahsus 1.000 TL’lik ek devlet katkısını ve emeklilikte yıllık gelir sigortası alınması halinde birikimin yüzde 5’i kadar ek devlet katkısı ödeneceğini de unutmamak gerekiyor.”
2017 DAHA CANLI OLACAK
Türkiye’de sektörün ciddi bir büyüme ivmesi içinde olduğunu vurgulayan Kuruca “Son 5 yılda bireysel emeklilik toplam fon büyüklüğü, yıllık ortalama yüzde 34’lük büyümeyle, 2016 sonunda 60.8 milyar TL’ye ulaştı. Katılımcı sayısı ise 6.6 milyon oldu. Büyüme devam edecek; ancak Türkiye’de bireysel emeklilik fonlarının penetrasyonu hala OECD ortalamasının oldukça altında. Toplam fon büyüklüğü, 2015 yılsonu itibariyle Türkiye’de, GSYİH’nin yüzde 2.4’ünü oluşturuyor. GSYİH’ye oranla fon büyüklüğüne göre Türkiye, OECD ülkeleri içinde 32. sırada yer alıyor. Ayrıca, tasarrufların milli gelire oranı kriteri de çok önemli. TÜİK’in son raporunda tasarruf oranımız yüzde 25 seviyesinde açıklandı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslarsak bu düşük bir oran. Tasarruf oranı Çin’de yüzde 49, Hindistan’da yüzde 32, Güney Kore’de yüzde 36, Endonezya’da yüzde 32 seviyelerinde. Ülke olarak gidecek daha çok yolumuz var. Otomatik Katılım uygulamasının sektöre getireceği büyüme ve yenilikler sayesinde, çok daha canlı bir 2017 geçireceğimize inanıyorum” dedi.
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