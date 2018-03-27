Türkiye'nin geçen yıl elde ettiği ihracat başarısında, firmaların 5 kıtada düzenlenen fuarlara katılımı önemli rol oynadı

Türkiye, çevre ülkelerdeki olumsuz gelişmelere ve küresel ekonomik tabloya karşın geçen yıl 157,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşılırken, 5 kıtadaki ticaret seferberliğinde fuarlar önemli rol oynadı.

Türk ürünlerini tanıtma, pazar payını artırma, söz konusu pazarlarda ticari ve ekonomik iş birliğinde ilerleme kaydetme amaçlarına yönelik ticaret ve alım heyetleriyle uluslararası fuarlara katılım gibi tanıtım faaliyetleri Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl yurt dışında düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilen yurt dışı fuar organizatörlerince Çin, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya, İran, Fransa, Ukrayna, İtalya, Suudi Arabistan, İngiltere ve Nijerya başta olmak üzere 56 ülkede gerçekleştirilen toplam 263 fuara milli düzeyde katılım sağlandı.

Bu fuarların 68'i Ortadoğu ve Kuzey Afrika, 66'sı Avrupa, 43'ü Asya, 36'sı Bağımsız Devletler Topluluğu, 25'i Amerika, 23'ü Afrika ve 2'si Okyanusya ülkelerince gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra 98 ülkede düzenlenen toplam 2 bin 655 yurt dışı fuar da bireysel düzeyde desteklendi.

Öte yandan aynı dönemde, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere ihracatta artış sağlanması ve ürünlerin tanıtımı amacıyla Bakanlık koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda ihracatçı birliklerince veya özel sektör kuruluşlarınca ticaret heyeti programları da gerçekleştirildi.

Tüm bu çalışmalar, geçen yıl 157,1 milyar dolarlık ihracat rakamında önemli rol oynadı.

Kaynak: YENİAKİT