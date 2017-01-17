Özerkan: ‘Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz’

Metro’nun 27 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Özerkan “Yurt dışında Türkiye ile ilgili yapılan birtakım araştırmalara göre, kişi başına dışarıda yeme Türkiye’de yıllık 200 dolar civarında. İspanya’da bu rakam 2 bin 600 dolar, İtalya’da 2 bin 200 dolar seviyesinde. Bu rakam Almanya’da bile 400 doların üzerinde. Dolayısıyla dışarıda yeme içme sektörünün Türkiye’de hala gidecek çok yol var. Türkiye’nin aydınlık geleceğine güveniyoruz” diye konuştu.

NİSAN’A KADAR ZAM YOK

Genel Müdür Kubilay Özerkan, piyasada fiyat artışı yönünde birtakım eğilimler olduğunu belirterek, “Ama üreticiler de dahil olmak üzere kimse fiyatları artırmak istemiyor. Dolayısıyla maliyet artışlarının bir süre daha fiyatlara yansıması konusunda ötelemeler yaşanacağını düşünüyoruz, mart, nisan ayına kadar” dedi. Türkiye’nin geçen yıl oldukça zor bir yıl yaşadığına değinen Kubilay Özerkan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından 16 Temmuz’da yurt genelindeki tüm mağazalarını açtıklarını dile getirdi. Özerkan “Metro Toptancı Marketleri olarak Türkiye’ye güveniyoruz ve yatırımlarımız sürecek” dedi.