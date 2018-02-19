Türkiye’nin geleceğine, milletimizin iradesine ve güçlü ekonomiye güvenimiz tam

İnvest Grup, inşaat, tekstil ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Ancak, 1992 yılında kurulan şirketin odaklandığı ana sektörün inşaat olduğu görülüyor. İnvest Grup, bu alanda bugüne kadar Vadistanbul, Express24, Göl Plus, Vadikoru, Başakport ve Panorama İstanbul gibi projeleri hayata geçirmiş. Invest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, yaptığı açıklamada “Bizim Türkiye’nin geleceğine, milletimizin iradesine ve ülke ekonomimize güvenimiz tam. Invest İnşaat olarak, bugün olduğu gibi yarın da yatırımlarımızla ülkemize katma değer oluşturmaya ve vatandaşlarımızın yararına projeler üretmeye devam edeceğiz” diyor.

- Şirketin kuruluş vizyonu ve bundan sonra gideceği yol ile ilgili bize neler anlatmak istersiniz?

Invest İnşaat olarak kurulduğumuz günden beri hayallerimize bir vidayla başlıyor ve hayat verdiğimiz tüm hayalleri yepyeni mutluluklarla sonlandırıyoruz. Çünkü hayata değer katacak, gelişim ivmesini yükseltecek ve güzel yarınlar için umutlarımızı besleyecek vizyonun ‘mutlu bir hayat için kaliteli projeler’ olduğuna inanıyoruz. Vadistanbul Teras, Vadistanbul Park, Vadistanbul Bulvar, Vadistanbul AVM, Havaray, Express24, Göl Plus, Başakport, Vadikoru ve Panorama İstanbul projelerinde olduğu gibi projelerin başlangıcından bitişine kadar her süreçte müşteri memnuniyetine öncelik veriyor, geliştirdiğimiz doğru yatırım anlayışı sayesinde herkese kazandırmak için çalışıyoruz. Bu vizyon ile Türkiye’nin dinamik yapı şirketleri arasındaki yerimizi korumak için ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve müşterilerimize en üst düzeyde fayda sunmaya devam edeceğiz.

- Gayrimenkul sektörünü değerlendirir misiniz? Bu yıl sektörü etkileyecek önemli gelişmeler neler olacak?

Bizim Türkiye’nin geleceğine, milletimizin iradesine ve ülke ekonomimize güvenimiz tam. Bugün olduğu gibi yarın da yatırımlarımızla ülkemize katma değer oluşturmaya ve vatandaşlarımızın yararına projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu yıl yüksek kur ve yüksek faiz oranları hızlı büyümemize engel olarak görülse de hükümetimizin bu konuda tedbir aldığını görüyoruz. Bence önümüzdeki dönemde sektörün ve ülkemizin en önemli gündemi sağlıksız yapıların dönüşüm konusu olacaktır. Kentsel dönüşüm, deprem kuşağında yer alan ülkemiz, vatandaşlarımız ve bizler için çok önemli. Kentsel dönüşüm, içerisinde birçok süreci barındıran uzun vadeli yenilenme sürecidir. Yaşadığımız şehirlerin modern ve teknolojik bir noktaya ulaşması için dönüşüm ve değişim sürecinin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Özellikle devletimizin destek ve teşvikleriyle son yıllarda kentsel dönüşüm hız kazandı. Şimdilerde eski ve dayanıksız yapılar modern yapılara dönüşüyor. Ortak girişim olarak sanayi dönüşümüyle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemiz bunun en güzel örneklerinden birisi.

- Bu yıl yatırım projeleriniz nelerdir?

Invest İnşaat olarak şu an Sarıyer-Ayazağa, Küçükçekmece, Güneşli, Zeytinburnu ve Başakşehir’de proje çalışmalarımız sürüyor. Sarıyer-Ayazağa bölgesinde satın aldığımız arsalar ve yaptığımız çalışmalar sayesinde uzun bir süre bu bölgede yeni projeler geliştireceğiz. Özellikle Ayazağa’da ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin en büyük gayrimenkul projelerinden Vadistanbul’da Vadistanbul Teras etabımız sakinlerini 2014 yılında bu yana ağırlıyor. İçinde AVM, otel ve ofisleri barındıran Vadistanbul Bulvar etabımız da bitmiş durumda. Bu etapta yer alan Vadistanbul AVM bölgenin önemli buluşma noktası haline geldi. Vadistanbul projemizin son etabı olan Vadistanbul Park ise bu yıl içinde tamamlanarak kullanıcıyla buluşacak. Bunun yanı sıra yine aynı bölgede konut, ofis ve ticari ünitelerden oluşan ödüllü projemiz Vadikoru yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. İçerisinde 242 konut, 84 ofis ve 12 ticari ünite barındıran Vadikoru projemizde hızlı bir şekilde yüksek satış rakamına ulaşmış durumdayız. Tüm bunların yanında Güneşli’deki Express 24 ve Küçükçekmece’deki Göl Plus projemizde satışlar devam ediyor. Yakın zamanda da ise Başakşehir’de ve Veliefendi’de yapımına başlayacağımız projelerimizi lanse etmeyi planlıyoruz.