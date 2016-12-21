‘Türkiye’nin gücüne ve geleceðine inanýyorum’

Türkiye’nin zor bir yýl geçirdiðini belirten Philip Morris-Sabancý’nýn (PhilSA) Ýspanyol Genel Müdürü Enrique Jimenez, Türkiye’nin zor dönemleri atlatma gücüne ve ekonomik geleceðine inandýðýný söyledi. Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapýlan saldýrýnýn olduðu saatlerde gazetecilerle bir araya gelen Jimenez’le sohbetin konusu da içinden geçtiðimiz zor günlerdi. “Son olarak Beþiktaþ ve Kayseri’de yaþananlar düþünüldüðünde kelimeler yetersiz kalýyor” diyen Jimenez “Philis Morris’in çok uzun zamandýr Türkiye’de yatýrýmý var. Daha önce de zor günler yaþandý, geliyor, geçiyor. Zor zamanlarda uluslararasý þirketlere daha büyük sorumluluklar düþtüðüne inanýyorum. Bizim gibi þirketlerin daha pozitif olmasý þart. Algý ve beklentileri iyi yönetmemiz lazým” diye konuþtu.

ÝYÝ ANLATMAMIZ GEREKÝYOR

“Türkiye’deki yabancý sermayeli bir þirketin Ýspanyol kökenli Genel Müdürü olarak Türkiye’ye inandýðýmýzý iyi anlatmamýz gerekiyor” diyen Jimenez, Ekonomi Bakanlýðý’nýn baþlattýðý ve TÝM’in koordinasyonunda yürütülen, ‘Türkiye Hikayeni Keþfet’ kampanyasýnýn önemine vurgu yaptý. 17 ülkeden ülke baþkanlarý, CEO’lar ve genel müdürlerin yer aldýðý kampanyada, Vodafone, Unilever, Ford Global, BNP Paribas, Sberbank, GE Global, Toyota, Hyundai ve Novartis gibi dünya devleri ‘Türkiye algýsý’na omuz veriyorlar. Tanýtým filmleri, yeni yýlla birlikte Ýngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Birleþik Arap Emirlikleri’nde gösterilmeye baþlanacak. ‘Türkiye Hikayeni Keþfet’ kampanyasýna katýlan ilk þirketlerden biri olduklarýný belirten Enrique Jimenez “Türkiye’de yatýrýmý bulunan uluslararasý gruplarýn CEO’larýnýn baþarý öykülerini anlattýðý bir program hazýrlandý. Ben de o programda Türkiye’deki baþarý öykümüzü anlattým. Önümüzdeki günlerde Avrupa’nýn çeþitli merkezlerinde bu görüntüler yayýnlanacak” dedi.

ÝÇÝMDEN GELDÝÐÝ GÝBÝ KONUÞTUM

Kendisinin mesajlarýnýn yer aldýðý çekimi izleten Jimenez “Çekim öncesi Türkiye’deki iþlerimizi anlatmak için özel bir hazýrlýk yapmadým. Ýçimden geldiði gibi konuþtum” dedi.