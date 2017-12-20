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Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz ve petrol bulma kararlığı Yunanistan'ı endişelendirdi

Bakan Albayrak'ın kararlı bir şekilde Akdeniz'de doğalgaz ve petrol bulunacağını söylemesinden sonra devam eden çalışmalar Yunanistan'ı rahatsız etti.

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Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinde Vasilis Nedos'un imzasıyla çıkan yazıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları ele alındı.
 
TÜRKLER SONDAJ GEMİSİYLE GELİYOR
 
Rumların yaptığı çalışmalara Türkiye'nin itiraz ettiğinin belirtildiği yazıda, "Türkler bu kez yüzer sondaj gemisi (Deepsea Metro 2) vasıtasıyla Doğu Akdeniz’e yeniden geliyorlar. Geminin nerede kullanılacağı henüz belli değil ancak zaman dilimi olarak 2018 başları öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı. Yazının devamında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları hatırlatıldı.
 
BARBAROS'UN ÇALIŞMALARI
 
Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ne dikkat çeken Yunan yazar, Türkiye'nin bu bulgular dahilinde hareket ettiğine dikkat çekti

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