Türkiye’nin her yerinde yatırım görüşmesi var
Proje bazlı destek sistemini Türkiye’nin her yerinde uygulamak istediklerini söyleyen Bakan Zeybekci, “Türkiye’nin her yerinde yatırımla ilgili görüştüğümüz proje bazlı görüşmeler var. Bunlar ileri teknoloji, enerji teknolojileri, metalurji gibi alanlarda” dedi.
- Ercan Baysal
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni yatırım başvurularıyla ilgili güzel görüşmeler olduğunu söyledi. Zeybekci “İleri teknoloji ve enerji teknolojileri diyebilirim. Metalurji ve kimyasalları alanında var” dedi. Proje bazlı destek sistemini Türkiye’nin her yerinde uygulamak istediklerini dile getiren Zeybekci “Stratejik teşviklerde büyük ölçekli teşviklerde İstanbul hariç diyorduk. Bu komple. Proje bazlı teşvik sisteminde desteklerden bir tanesi bedelsiz arazi sağlanması. Bazı yerler var ki bu anlamda son derece kısıtlı. İstanbul’da, Kocaeli’nde bazı bölgelerde son derece kısıtlı. Hemen hemen sıfır yani. Bu yatırımcıların dikkatine bunları koyuyoruz. Bazı yerleri tarif ediyoruz. Sektöre göre değişiyor. Bazı sektörlerde illa liman olması lazım. Demiryolu olması lazım. Türkiye’nin her yerinde yatırımla ilgili görüştüğümüz proje bazlı görüşmeler var” diye konuştu. Zeybekci, Akkuyu’nun stratejik yatırım kapsamına alınmasına yönelik soruya ise “O zaten söylendi. O gün geldiğince yapılabilecek bir şey” yanıtını verdi.
PROJE BAZLI TEŞVİK DAVETİ
Ekonomi muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, proje bazlı teşviklerle ilgili bir başka soruyla ilgili olarak ise “Çağrı ve davet usulü var. Bu imkanı pazarlama elemanı gibi pazarlamak. Gerektiğinde bunu da yapıyoruz. Dünyada global şirketlerle tek tek görüşmek şeklinde bunu yapıyoruz. Gerek davet gerek çağrı ikisini de yapıyoruz. Enerji teknolojileri, ileri teknoloji, sağlık teknolojileri alanlarında davet ediyoruz. Metalürji ve metalürji kimyasalları. Başvuru da var” diye konuştu.
TL İLE TİCARET ARTACAK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Lirası ile ticaretin kapsamının genişletilmesini istediklerini belirterek teknik anlamda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Rusya ve İran ile yerel para birimleri üzerinden ticaretin olumlu olduğunu aktaran Zeybekci “Toplam dış ticaret 430 milyar dolar. Bunu yüzde 10-15 aralığında milli paralar üzerinden yapabilir hale gelmek istiyoruz” dedi. “İran ile ilgili tercihli ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesiyle ilgili güzel şeyler söyleyecektik” diyen Bakan Zeybekci “Listedeki 265 ürünün 400’e çıkarılmasıyla ilgili. 100’e yakın uzlaşma var. Cihangiri ziyareti iptal olunca son noktayı koyamadık. Mutabakatımız var. Son görüşme ile finalize edeceğiz. 2017’de de ne zaman biterse o an itibariyle yürürlüğe girecek şekilde devreye almayı ümit ediyoruz” tespitini yaptı.
KUR, BÜYÜME VE İSTİHDAM KADAR ÖNEMLİ DEĞİL
Kurun ekonomiye, finans piyasasına ve enflasyona etkisi olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci “Bu, kalıcı bir etki değildir. Enflasyonda bir kere etkisi olur, yükselme durursa enflasyona etkisi geçer. Ama Türkiye’nin toplam kurla ilgili değerlendirmesini yapacak olursak 15 yıllık seyri almanız lazım. Kur böyle oynak dönemde en yüksek noktasından alıp da Türkiye’nin toplam kamu özel borçları şu kadardır, ekonomiye zararı şudur diye bilanço çıkarmak matematiğe aykırıdır. O anlamda değerlendirmek lazım. Bu konuyu daha fazla Türkiye’nin gündeminde tutmamak lazım. Kur konuştuğumuz kadar önemsizdir demiyorum ama büyüme kadar, istihdam kadar önemli değildir. İhracat kadar önemli değildir. Cari açık ya da dış ticaret açığı kadar önemli değildir. Alıp getirip her şeyin önüne ‘kur toto’ ile yaşayan ekonomi haline getirmek sıkıntımız var” değerlendirmesinde bulundu.
ENFLASYONDA GIDANIN PAYI İNMELİ
Türkiye’nin dünyada gıda enflasyonunun en hareketli, en oynak olduğu ülkelerden biri olduğunu belirten Zeybekci, bu etkenin negatif etki olduğunu söyledi. Enflasyon sepetinde gıdanın payının son derece yüksek olduğunu aktaran Zeybekci “Gereksiz bir etki yarattığına inanıyorum. Bunun da Türkiye’ye maliyeti var. Enflasyon etkili bir figür. Referans teşkil ediyor. Bu anlamda görüşlerimde orda duruyorum” dedi.
RUSYA İLE TİCARETTE VİTES YÜKSELİYOR
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya ile yaş sebze meyve ticaretinin başlamasına yönelik soruya “Bu yıla sarktı, uçak kazası ve diğer olaylardan dolayı. Noel de devreye girince... İlk işimiz bu konuyu takip etmek olacak. Her iki ülkenin menfaatleri var. Bu menfaatleri masaya koyacağız. Sonuç alacağımızı ümit ediyorum ama uzamasından da rahatsızız. Tümü diyoruz biz, kısmi açma var şu anda. Sebzede domatesten tutun da diğer alanlarda, meyvede üzüm önemli, diğerlerinde henüz daha bir açılma yok. Bunları kapsayacak şekilde. Taşıma kotalarında sıkıntı yüzde 100 devam ediyor. Türk TIR’ları hâlâ çalışamıyor. Türk firmalarının çalışan personelinin vizeyle ilgili problemleri olduğu gibi devam ediyor. Çalışma izinleri sorunları devam ediyor. Bunlar bizi rahatsız eden şeyler, bir an önce çözülmesi yönünde çabamız sürüyor” yanıtını verdi.
CİBUTİ’DEKİ ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ 2017’DE
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cibuti’de kurulması planlanan Türkiye Özel Ekonomi Bölgesi’nin 2017 yılından itibariyle hizmete girmesinin hedeflendiğini söyledi. Bölgede Türkiye’nin oluşturacağı bir yönetim olacağını aktaran Nihat Zeybekci “Türk firmalarının stoklama ve montaj, kısmi olarak üretimin başlayacağı bir alan. Önümüzde hukuki bir engel yok. Yeri ile ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Biter bitmez, oradaki hedef, 2017 yılı içinde Türk firmalarının faaliyete geçmesine gayret ediyoruz. Türk ekonomisi için ne fayda sağlayacak? Cibuti, Doğu Afrika, Orta Afrika ve Güney Afrika’ya doğru önemli bir anahtar ülke, Afrika’ya giriş kapısı. Burada üretilen ürünlerin kısıtlanmadan muaf şekilde dağıtılması son derece önemli” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.