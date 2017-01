Türkiye’nin her yerinde yatırım görüşmesi var Proje bazlı destek sistemini Türkiye’nin her yerinde uygulamak istediklerini söyleyen Bakan Zeybekci, “Türkiye’nin her yerinde yatırımla ilgili görüştüğümüz proje bazlı görüşmeler var. Bunlar ileri teknoloji, enerji teknolojileri, metalurji gibi alanlarda” dedi.