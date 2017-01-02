Türkiye’nin her yerinde yatırım görüşmesi var

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni yatırım başvurularıyla ilgili güzel görüşmeler olduğunu söyledi. Zeybekci “İleri teknoloji ve enerji teknolojileri diyebilirim. Metalurji ve kimyasalları alanında var” dedi. Proje bazlı destek sistemini Türkiye’nin her yerinde uygulamak istediklerini dile getiren Zeybekci “Stratejik teşviklerde büyük ölçekli teşviklerde İstanbul hariç diyorduk. Bu komple. Proje bazlı teşvik sisteminde desteklerden bir tanesi bedelsiz arazi sağlanması. Bazı yerler var ki bu anlamda son derece kısıtlı. İstanbul’da, Kocaeli’nde bazı bölgelerde son derece kısıtlı. Hemen hemen sıfır yani. Bu yatırımcıların dikkatine bunları koyuyoruz. Bazı yerleri tarif ediyoruz. Sektöre göre değişiyor. Bazı sektörlerde illa liman olması lazım. Demiryolu olması lazım. Türkiye’nin her yerinde yatırımla ilgili görüştüğümüz proje bazlı görüşmeler var” diye konuştu. Zeybekci, Akkuyu’nun stratejik yatırım kapsamına alınmasına yönelik soruya ise “O zaten söylendi. O gün geldiğince yapılabilecek bir şey” yanıtını verdi.

PROJE BAZLI TEŞVİK DAVETİ

Ekonomi muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, proje bazlı teşviklerle ilgili bir başka soruyla ilgili olarak ise “Çağrı ve davet usulü var. Bu imkanı pazarlama elemanı gibi pazarlamak. Gerektiğinde bunu da yapıyoruz. Dünyada global şirketlerle tek tek görüşmek şeklinde bunu yapıyoruz. Gerek davet gerek çağrı ikisini de yapıyoruz. Enerji teknolojileri, ileri teknoloji, sağlık teknolojileri alanlarında davet ediyoruz. Metalürji ve metalürji kimyasalları. Başvuru da var” diye konuştu.

TL İLE TİCARET ARTACAK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Lirası ile ticaretin kapsamının genişletilmesini istediklerini belirterek teknik anlamda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Rusya ve İran ile yerel para birimleri üzerinden ticaretin olumlu olduğunu aktaran Zeybekci “Toplam dış ticaret 430 milyar dolar. Bunu yüzde 10-15 aralığında milli paralar üzerinden yapabilir hale gelmek istiyoruz” dedi. “İran ile ilgili tercihli ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesiyle ilgili güzel şeyler söyleyecektik” diyen Bakan Zeybekci “Listedeki 265 ürünün 400’e çıkarılmasıyla ilgili. 100’e yakın uzlaşma var. Cihangiri ziyareti iptal olunca son noktayı koyamadık. Mutabakatımız var. Son görüşme ile finalize edeceğiz. 2017’de de ne zaman biterse o an itibariyle yürürlüğe girecek şekilde devreye almayı ümit ediyoruz” tespitini yaptı.

KUR, BÜYÜME VE İSTİHDAM KADAR ÖNEMLİ DEĞİL