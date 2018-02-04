Türkiye’nin ihracat karnesi birinciliklerle dolu
Geçen yılın rakamlarına göre Türkiye, birçok ürünün ihracatında dünyada ilk sıralarda yer aldı. Dokuma halı, takım elbise, bluz, gömlek, inşaat demiri ve radyatörlerde dünyada birinci olan Türk ihracatçılar, otobüs ihracatında 3’üncü, bulaşık makinesinde ise 4’üncülüğe yerleşti.
Üretim potansiyelini tam olarak değerlendiremese de Türkiye, birçok ürünün ihracatında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin paylaştığı verilere göre Türk şirketlerinin dünya ihracatında birinci olduğu pek çok üretim alanı bulunuyor. Büyükekşi, “Dokuma halıda dünyada birinciyiz. Kadın takım elbise, bluz, gömlekte dünyada birinciyiz. İnşaat demirinde, radyatörlerde dünyada birinciyiz. Otobüs ve minibüste dünyada üçüncüyüz. Bulaşık makinesinde dünyada dördüncüyüz. Çamaşır makinesinde beşinciyiz. Televizyon ihracatında yedinciyiz. Erkek takım elbisesinde sekizinciyiz. Buzdolabında yine sekizinciyiz. Deri ve köseleden giyim eşyasında dokuzuncuyuz. Elektrikli ısıtıcılarda dokuzuncuyuz. Yük taşımaya yönelik ticari araçlarda dokuzuncuyuz. Motor parçalarında onuncu sıradayız” diye konuştu.
YARISI BİZİM ELİMİZDE
İhracata verilen emek ve desteklerin çıktıları arasında önemli detaylar bulunduğunu ifade eden Büyükekşi, dünya pazarında yarısından fazlasını ellerinde tuttukları sektörler olduğunu söyledi. Büyükekşi “Taze incirde dünya pazarının yüzde 53’ünü elimizde tutuyoruz. Pamuktan örgülü mensucatta yüzde 56’sını, polipropilen iplikte yüzde 58’ini elimizde bulunduruyoruz. Mermer ve travertende yüzde 58, kabuksuz fındıkta yüzde 60, sentetik halıda yüzde 65, sazan balığında yüzde 65, bulgurda yüzde 71, tabii borun yüzde 71’ini ve kuru kayısının yüzde 78’ini pazar payı olarak elimizde tutuyoruz” diye konuştu.
DÜNYA LİDERLERİ VAR
Küresel pazarda lider firmaları olduğunu ifade eden Büyükekşi, “Bir firmamız, bor madeninde küresel pazarın yüzde 72’sini elinde tutuyor. Sodyum dikromatta bir firmamız pazarın yüzde 22’sini elinde tutuyor. İpek böceği kozasında bir firmamız yüzde 8’ini, poliester ham maddesi olan dimetil tereftalatta dünya pazarının yüzde 8’ini elinde tutuyor” dedi.
Tek firmadan İtalya’ya 1.2 milyar dolar’lık otomobil
İhracat pazarlarında başarıya ulaşan ve devamlılık gösteren firma örnekleri veren Büyükekşi, bir Türk firmasının İtalya’ya 1 milyar 230 milyon dolar otomobil sattığını, bunun da yaklaşık İtalya’ya toplam ihracatın 5’te 1’ine denk geldiğini söyledi. Büyükekşi “Bir firmamız İngiltere’ye 1.21 milyar dolarlık otomobil satıyor. Bir firmamız Almanya’ya 843 milyon dolar tek başına oto yedek parçası, bir diğeri ABD’ye tek başına 774 milyon dolarlık otomobil, bir firmamız ise Çin’e 349 milyon dolarlık bor satıyor. Yine bir firmamız tek başına İran’a 219 milyon dolarlık otomobil satıyor. Bir firma Irak’a 201 milyon dolar tutarında gıda, bir firma tek başına Yunanistan’a 150 milyon dolarlık akaryakıt, bir firma Hindistan’a 107 milyon dolarlık uçak yedek parçası satıyor” dedi.
Palau’ya gemi boyasıLaos’a cerrahi ürün
Büyükekşi, geçen yıl bazı kentlerin bazı pazarlara ilk defa giriş yaptığını, Amasya’nın ilk olarak Kongo’ya un, Erzincan’ın ilk olarak Brezilya’ya cephe yalıtım malzemesi, Kocaeli’nin Palau’ya gemi boyası, Malatya’nın Bangladeş’e fırın ekipmanı, Samsun’un da Laos’a steril cerrahi ürünler sattığını bildirdi.
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